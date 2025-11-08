Safra Kesesinden 213 Taş Çıkarıldı - Son Dakika
08.11.2025 15:00
Zülfinaz Korkmaz, İnegöl'de başarılı bir ameliyatla 213 safra taşıyla sağlığına kavuştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde safra kesesinde 213 taş bulunduğu tespit edilen Zülfinaz Korkmaz (77), başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuşarak ağrılarından kurtuldu.

YAŞLI KADININ SAFRA KESESİNDEN 213 TAŞ ÇIKTI

Kentte yaşayan Zülfinaz Korkmaz, yaklaşık 5 aydır yaşadığı karın ağrısı ve şişliği şikayetleriyle gittiği hastanede safra kesesinde 213 adet taşın olduğu tespit edildi. Doktorların, yaşının ilerlemesi ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyatını riskli bulduğu Korkmaz, İnegöl ilçesinde geldiği özel bir hastanede ameliyat edilerek safra kesinde bulunan 50 gram ağırlığındaki taşlar alınarak sağlığına kavuştu.

İnegöl'de 213 Safra Taşı Bulunan 77 Yaşındaki Kadın Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

"KAPALI YÖNTEMLE TAŞLARI TEKER TEKER ÇIKARDIK"

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. İshak Özaçmak, "Hastamız yaşlı ve riskli bir vakaydı. Daha önce başka hastanelerde 'ameliyat riskli' denilerek işlem yapılmamış. Kapalı ameliyat yöntemiyle kese içerisindeki taşları tek tek çıkardık. Yaklaşık 200'ün üzerinde taş çıkardık. Hastamız ameliyat sonrası hızlı toparlandı ve bugün taburcu ediyoruz" dedi. Annesinin uzun süredir ağrı ve sancı çektiğini söyleyen Engin Korkmaz (45) ise "Nihayet başarılı bir operasyon sonrası annem sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren doktor ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

