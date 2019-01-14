Safranbolu'da 5 Bin Kitap Dağıtıldı

Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer tarafından başlatılan "okuma" kampanyası kapsamında ilçedeki ortaokul ve liselere 5 bin kitap dağıtıldı.
Safranbolu Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde yapılan programda konuşan Ürkmezer, amaçlarının çocukların henüz okulun en başında kitaplarla tanışmaları ve yalnızca okul hayatı boyunca değil, okuldan sonra da bu aşamanın devam ettirilmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın çok önemli olduğunu ifade eden Ürkmezer, "O nedenle bizler birinci sınıftan itibaren okumaya alışmaları için her yaştan öğrencimize kitap dağıtımı yapmaya devam ediyoruz. Sadece ilkokul çocuklarımıza değil bildiğiniz gibi geçen yıl lise öğrencilerimize de dağıttık. Bu yıl da devam edeceğiz. Safranbolu'da bulunan okullarımızın kütüphanelerine çok sayıda kitap veriyoruz. Kütüphanelerde bulunabilecek olan kitapların çocuklarımıza faydalı olacağı kanaatindeyim. Yine bu kitaplarla beraber baktığınızda Safranbolu'da 2017 yılının sonundan bu güne kadar Safranbolu Kaymakamlığı ve belediyesi olarak 40 bin kitabı dağıtmış oluyoruz." diye konuştu.
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş
de bir milletin gelişmişliğinin kütüphaneleri ve kitaplarıyla doğru orantılı olduğunu belirtti.
Kitaplara daha fazla önem vererek bu gelişmişliği dünyayla rekabet edebilecek düzeye taşımak istediklerini aktaran Gümüş, "Bu bağlamda sağ olsunlar kaymakamımız, kütüphanelerimizi zenginleştirilmesinde, çocuklarımızın daha fazla kitapla buluşmasında çok fazla destek veriyorlar." dedi.