Safranbolu'da Cam Seyir Terasına Yoğun İlgi

27.01.2026 11:23
Safranbolu'daki cam seyir terası, 2022'de 172 bin 570 ziyaretçi ile büyük ilgi gördü.

Karabük'ün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde İncekaya Kanyonu üzerine yapılan cam seyir terasını geçen yıl 172 bin 570 kişi ziyaret etti.

Sadrazam İzzet Mehmet Paşa tarafından 3 asır önce yaptırılan, 116 metre uzunluğunda, 6 kemerli ve 110 ila 220 santimetre genişliğe sahip su kemerinin de bulunduğu 80 metre derinliğindeki kanyonda 2012'de inşa edilen teras, Türkiye'nin ilk cam seyir terası olma özelliğini taşıyor.

Tarihi ilçede bulunan 11 metre uzunluğundaki, 75 ton yüke dayanıklı teras, ziyaretçilerden ilgi görüyor.

İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, AA muhabirine, seyir terasının Karabük turizmine büyük katkısı olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan terasın Türkiye'de ilk olduğunu belirten Sözen, yapının 2021'den sonra yine kurum bünyesinde işletilmeye başladığını anlattı.

Sözen, 2021'e kadar kısıtlı olan gelir iratlarının o gün itibarıyla hızla büyümeye başladığına değinerek, şunları kaydetti:

"Cam terasta 2025'te 172 bin 570 kişiyi misafir ettik. Bunun karşılığında da idaremize 11 milyon 456 bin lira gibi çok ciddi gelir irat edildi. Bunu da tabii hizmet ağımızda olan sorumluluk sahamızdaki işlerimizin yapımında kullanıyoruz, milletimizin menfaatine sunuyoruz. 2021'den bugüne kadar 805 bin 684 kişi cam terasımızı ziyaret etti ve 26 milyon 114 bin lira gibi çok ciddi bir rakamı İl Özel İdaremize kazandırmış olduk."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Safranbolu, Ekonomi, Güncel, Doğa, Son Dakika

