Safranbolu'da Halk Eğitim kurslarına yoğun talep - Son Dakika

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından ilçe genelinde açılan kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.



Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu Halk Eğitim Merkezi tarafından Ovacuma köyünde açılan kursları ziyaret etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, hedeflerinin tüm vatandaşların en az bir kursa katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi.



Kursta el emeği göz nuru eserleri incelerken gösterdikleri gayret ve başarılardan dolayı usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür ederek başarılar dileyen Gümüş, özellikle öğrencilerin ve kursiyerlerin sosyalleşmesi, meslek edinmesi ve ev ekonomisine katkıda bulunması açısından bu kursların çok önemli olduğunu belirtti.



Eğitimin insan hayatında olmazsa olmaz bir unsur olduğunu ve eğitimin yaşının olmadığını dile getiren Gümüş, Halk Eğitimi Merkezlerinin birer fırsat olduğunu, insanların serbest zamanlarını çeşitli alanlardaki kurslara devam ederek daha nitelikli zaman geçirebileceklerini ifade etti.



Bu kursların ilgi, yetenek ve yeterlilikleri de ortaya çıkarttığını, kişilerin iletişim ve sosyalleşme becerilerine de katkı sunduğunu aktaran Gümüş, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kurs çeşitliliklerini artırdık. Her yaş grubundaki vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz. Bu tür kursların açılmasında bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Safranbolu Kaymakamımız Dr. Fatih Ürkmezer'e teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK