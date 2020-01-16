Safranbolu'da Halk Eğitim kurslarına yoğun talep - Son Dakika
Son Dakika Güncel Safranbolu'da Halk Eğitim kurslarına yoğun talep - Son Dakika

Safranbolu'da Halk Eğitim kurslarına yoğun talep

18 dakika önce

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından ilçe genelinde açılan kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Safranbolu'da Halk Eğitim kurslarına yoğun talep, System.String[]

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından ilçe genelinde açılan kurslara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Safranbolu Halk Eğitim Merkezi tarafından Ovacuma köyünde açılan kursları ziyaret etti.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, hedeflerinin tüm vatandaşların en az bir kursa katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi.


Kursta el emeği göz nuru eserleri incelerken gösterdikleri gayret ve başarılardan dolayı usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür ederek başarılar dileyen Gümüş, özellikle öğrencilerin ve kursiyerlerin sosyalleşmesi, meslek edinmesi ve ev ekonomisine katkıda bulunması açısından bu kursların çok önemli olduğunu belirtti.


Eğitimin insan hayatında olmazsa olmaz bir unsur olduğunu ve eğitimin yaşının olmadığını dile getiren Gümüş, Halk Eğitimi Merkezlerinin birer fırsat olduğunu, insanların serbest zamanlarını çeşitli alanlardaki kurslara devam ederek daha nitelikli zaman geçirebileceklerini ifade etti.


Bu kursların ilgi, yetenek ve yeterlilikleri de ortaya çıkarttığını, kişilerin iletişim ve sosyalleşme becerilerine de katkı sunduğunu aktaran Gümüş, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kurs çeşitliliklerini artırdık. Her yaş grubundaki vatandaşlarımızı kurslarımıza bekliyoruz. Bu tür kursların açılmasında bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Safranbolu Kaymakamımız Dr. Fatih Ürkmezer'e teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bekar olduğunu sanan 22 kişi, haberleri olmadan evlendirildiklerini öğrenince şoke oldu
İşte asit yağmurlarından korunmanın yolları Çavuşoğlu'na açıkça soruldu: Libya'da savaşacak Suriyelilere Türk vatandaşlığı mı verilecek? Soğuğu en iyi anlatan an! Fotoğraftaki otomobil, bir gölün üzerinde

Son Dakika Haberleri
10:44 RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Beyaz Masa çalışmalarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
10:44 Sivas'ta diş hekimini darbeden sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası - Son Dakika
10:39 Pazarlar'da enerji nakil hatları çalışması - Son Dakika
10:37 Termal tesisler sömestr tatiline hazır - Son Dakika
10:37 Van polisinden Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika
09:47 Soğuğu en iyi anlatan an! Fotoğraftaki otomobil, bir gölün üzerinde - Son Dakika
09:17 Diyanet'in çok konuşulan kararı sonrası Abdullah Amca'nın tabure zaferi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 10:47:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Safranbolu'da Halk Eğitim kurslarına yoğun talep - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]