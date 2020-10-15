Safranbolu'da özel şirkete kiralanan Turing konaklar kapanıyor - Son Dakika

Safranbolu'da özel şirkete kiralanan Turing konaklar kapanıyor

15.10.2020 15:12
Safranbolu'da özel şirkete kiralanan Turing konaklar kapanıyor, System.String[]

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Derneğinin (TURİNG), UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan ve 10 yıllığına özel bir şirkete verilen konakları kapanmaya başlandı.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Derneğinin (TURİNG), UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan ve 10 yıllığına özel bir şirkete verilen konakları kapanmaya başlandı.

Tarihi ilçede Havuzlu Asmazlar Konağı başta olmak üzere 7 ayrı tarihi ve turistik konağa sahip olan TURİNG konaklarının işletmecisi, konakların tamamını kapatma kararı aldı.

TURİNG yöneticilerinin korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı olan konak kiralarını talep ettiği, konakların yıllık kira artışını yasal artışın çok üzerinde yaptığı ve bu nedenle işletmecinin konakları kapatma kararı aldığı iddia edildi.

Tarihi Havuzlu Asmazlar Konağının da içinde olduğu TURİNG'e ait 7 ayrı konağın işletmeciliğini yapan şirket yöneticileri, "Safranbolu'da atıl durumda olan TURİNG'in konaklarının işletmeciliğini alarak Safranbolu turizmine katkı için üç yıl önce yola çıktık. Ama konakların pandemi döneminde kapalı olmasından dolayı kirasında kolaylık sağlayacaklarını beklerken, yıllık kira artışın da fahiş bir şekilde yükseltmelerinden sonra ticari devamlılığımızı imkansız hale getirildi. Bu nedenle konakların tamamını kapatma kararı aldık. Safranbolu turizminin, konakların kapanmasıyla olumsuz yönde etkileneceğini bilmelerine rağmen TURİNG hiçbir kolaylık sağlamıyor. 1930 yılında Atatürk döneminde kurulan ve amaçlarının ana maddesi "ülke turizmini geliştirme" olmasına rağmen, Safranbolu turizmine son yıllarda hiçbir katkısı olmayan TURİNG'in, şimdi de konakların işletmeciliğini yapan şirkete uyguladığı yüksek kira politikasından dolayı Safranbolu turizmine bir darbe daha vurulduğunu" ifade ettiler.

TURİNG'in Safranbolu konaklarının işletmecisi kapatma kararı alınca, konakların, otel, kafe ve restoran kısımlarında çalışan yaklaşık 10 kişi işsiz kaldı. - KARABÜK

Safranbolu'da özel şirkete kiralanan Turing konaklar kapanıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi, Safranbolu, Türkiye, Karabük, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Safranbolu'da özel şirkete kiralanan Turing konaklar kapanıyor - Son Dakika

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