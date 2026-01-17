Safranbolu\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
U.K. idaresindeki 78 AE 996 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Musalla Mahallesi mevkisinde Y.Ş. yönetimindeki 35 HZG 43 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki A.Ö. ve M.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
