Son Dakika Haberleri: Safranbolu'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" Toplantısı

Safranbolu'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" Toplantısı

1 saat önce

Safranbolu'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı yapıldı.

Safranbolu'da
Safranbolu'da "Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı yapıldı.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer başkanlığında Safranbolu Halk Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Müftüsü İsmail Temur, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan, kamu kurumları personeli, okul idarecileri katıldı.

Toplantıda konuşan Ürkmezer, özellikle çocukları ve gençleri iyiye, güzele yönlendirmenin önemli olduğunu söyledi.

Çocukların eğitsel, kültürel, sanatsal faaliyetlerine ne kadar çok imkan tanınırsa onların kötü alışkanlıklardan o kadar uzak duracağını ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Yönetici olarak bizlere düşen görev kötüyü göstermek değil, iyiyi göstermektir. Emin olun ki çocuklarımız mutlaka iyiyi seçeceklerdir. O nedenle bizler Milli Eğitim, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Müftülük, Halk Eğitim merkezlerinde çeşitli sanatsal, kültürel, sportif ve dini faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yine belediyemiz bünyesinde de her yaştan insanımıza çeşitli kurslar düzenliyoruz."

Çocukların çeşitli etkinliklere katılmalarını istediklerini aktaran Ürkmezer, "Eğitici anlamda ne kadar çok faaliyet yürütürsek asayiş bakımından güvenlik güçlerimize daha az iş düşecektir. Bu kurslar için harcanan para, sonradan suça sürüklenen çocuklarla mücadelede harcanan paradan çok çok az. Çünkü kaybedilmiş bir çocuğu kazanman çok zor. Bizler çocuklarımızı kaybetmeden iyiye yönlendirmeliyiz." dedi.

Ürkmezer'in konuşmasının ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli sosyal çalışmacı Erdem Ünal, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Furkan Kapanşahin ve Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Komiser Coşkun Sözener, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleyle ilgili bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:11 Kaynak: AA

Fatih, Safranbolu, Güncel
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