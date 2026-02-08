Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, vaşak ve kurtlar fotokapanla görüntülendi.
Kentin farklı bölgelerinde kuş ve yaban hayvanlarının fotoğraflarını çeken vahşi yaşam fotoğrafçısı Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alana fotokapan yerleştirdi.
Korkmaz, bu sayede nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ile kurtları görüntüledi.
Fotokapanla kayda alınan görüntülerde, vaşak ve kurtların bölgede dolaşması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Vaşak ve Kurt Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?