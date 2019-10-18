Safranbolu'da yıldırımlar geceyi aydınlattı
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UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, akşam üzeri başlayan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:05 Kaynak: İHA
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, akşam üzeri başlayan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Karabük merkez ve Safranbolu ilçesinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış başladı. Sağanak yağışla birlikte etkili olan şimşek ve yıldırımlar da geceyi aydınlattı. Yıldırımlar, görsel şölen oluştururken o anlat objektiflere yansıdı.
(Ersin Turan/İHA)
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