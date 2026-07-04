Sağanak dehşetinin yaşandığı İstanbul'da sel sularına çekpasla müdahale etti - Son Dakika
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Sağanak dehşetinin yaşandığı İstanbul'da sel sularına çekpasla müdahale etti

04.07.2026 22:24
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İstanbul’da aniden bastıran şiddetli sağanak yağış kentte hayatı felç ederken, sel sularının hedefi olan bir vatandaşın elindeki çekpasla verdiği zorlu mücadele kameralara yansıdı. Dik yokuştan aşağı adeta şelale gibi akan çamurlu suların binanın giriş katına dolmasını engellemek isteyen vatandaş, tonlarca suyun debisine karşı tek başına direndi. Canını hiçe sayarak evini korumaya çalışan adamın o çaresiz ve zorlu anları sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul genelinde aniden bastıran ve hayatı felç eden gök gürültülü şiddetli sağanak yağış, arkasında yine çarpıcı görüntüler bıraktı. 

Kent genelinde rögarların taşması ve caddelerin göle dönmesiyle birlikte birçok ilçede ev ve iş yerlerini su bastı. 

Sosyal medyaya yansıyan anlarda, sel sularının hızla daldığı bir binada oturan vatandaşın, elindeki çekpasla azgın dalgalara karşı verdiği amansız ve zorlu mücadele saniye saniye kaydedildi.

DİK YOKUŞLAR SELE TESLİM OLDU: BİNALARA SU DOLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kritik uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan kuvvetli yağış, özellikle altyapının yetersiz kaldığı noktalarda su baskınlarına yol açtı. İstanbul'un dik yokuşlara sahip bölgelerinde yukarıdan hızla gelen sel suları adeta şelaleye dönüştü. Sokak aralarındaki binaların giriş ve bodrum katları, yukarılardan taşan çamurlu suların doğrudan hedefi oldu.

ÇEKPAS KULLANARAK VERDİĞİ ZORLU MÜCADELE KAMERADA

Kameralara yansıyan dehşet anlarında, dik bir yokuşun dibinde bulunan apartmanın girişine doğru tonlarca suyun hızla aktığı görüldü. Evinin sular altında kalmasını engellemek isteyen bir vatandaş, eline aldığı tek bir çekpasla canını hiçe sayarak kapı önüne barikat kurmaya çalıştı.

DAKİKALARCA İNSANÜSTÜ BİR ÇABA HARCADI 

Debisi oldukça yüksek olan ve merdivenlerden adeta çığ gibi büyüyerek akan sel sularının karşısında durmakta güçlük çeken vatandaş, çekpas kullanarak verdiği zorlu mücadele ile suyun yönünü değiştirebilmek için dakikalarca uğraştı. Çevredeki diğer komşuların da korku dolu gözlerle pencerelerden izlediği o anlar, İstanbul'da yaz sağanaklarının vatandaşları kendi imkanlarıyla nasıl bir mücadeleye zorladığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yerel Haberler, Sağanak Yağmur, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Sağanak dehşetinin yaşandığı İstanbul'da sel sularına çekpasla müdahale etti - Son Dakika

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