Sağanak yağış 80 yaşındaki ninenin evini vurdu

Tokat'ta etkili olan sağanak yağış sonrası ahşap evinin arka duvarı çöken 80 yaşındaki Nazik Doğan, yardım bekliyor.



Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde 3 gün önce meydana gelen yağışlardan birçok ev ve tarım arazisi olumsuz yönde etkilendi. Yağış sonrası biriken sel sularından etkilenen Nazik Doğan'a ait evinin arka duvarı tamamen yıkıldı. Yaşadığı çaresizliği dile getiren Doğan, "Arayanım soranım yok. Bir yaşlı kocam ve ben varım. Evimin kışlık yiyeceklerimi koyduğum duvarı uçtu. Bütün yiyeceklerim selden etkilendi. Önümüz kış, hastayım. Komşuların yardımıyla şimdilik yıkılan duvara branda çektik. Rabbim komşularımdan razı olsun. Şimdilik bu şekilde duvar yapılana kadar idare edeceğiz. Ne yapacağımı bilemedim" dedi. - TOKAT