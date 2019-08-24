Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış 80 yaşındaki ninenin evini vurdu
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Sağanak yağış 80 yaşındaki ninenin evini vurdu

59 dakika önce

Tokat'ta etkili olan sağanak yağış sonrası ahşap evinin arka duvarı çöken 80 yaşındaki Nazik Doğan, yardım bekliyor.

Sağanak yağış 80 yaşındaki ninenin evini vurdu, System.String[]

Tokat'ta etkili olan sağanak yağış sonrası ahşap evinin arka duvarı çöken 80 yaşındaki Nazik Doğan, yardım bekliyor.


Tokat merkeze bağlı Büyükyıldız köyünde 3 gün önce meydana gelen yağışlardan birçok ev ve tarım arazisi olumsuz yönde etkilendi. Yağış sonrası biriken sel sularından etkilenen Nazik Doğan'a ait evinin arka duvarı tamamen yıkıldı. Yaşadığı çaresizliği dile getiren Doğan, "Arayanım soranım yok. Bir yaşlı kocam ve ben varım. Evimin kışlık yiyeceklerimi koyduğum duvarı uçtu. Bütün yiyeceklerim selden etkilendi. Önümüz kış, hastayım. Komşuların yardımıyla şimdilik yıkılan duvara branda çektik. Rabbim komşularımdan razı olsun. Şimdilik bu şekilde duvar yapılana kadar idare edeceğiz. Ne yapacağımı bilemedim" dedi. - TOKAT

Büyükyıldız, Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:57 Kaynak: İHA
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