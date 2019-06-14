Sağanak yağış hayatı felç etti
4 saat önce
Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:37 Kaynak: İHA
'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Sivas'ta öğle saatlerinden sonra etkili olan lokal yağışlar hayatı güçleştirdi. Yağışın etkisi ile şehir merkezide Muhsin Yazıcıoğlu
Bulvarı'nda yollar adeta göle döndü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Kimi sürücüler aracını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini bekledi. Arızalanan araçlar da yolda mahsur kaldı. Yağmurun etkisi ile mahsur kalanlar arasında yayalar da vardı. Göle
dönen yolda hızla seyreden araçların sıçrattığı su, yağan yağmurun boyutunu gözler önüne serdi. - SİVAS
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