Son Dakika Haberleri: Sağanak yağış hayatı felç etti
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Sağanak yağış hayatı felç etti

4 saat önce

Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

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Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sivas'ta öğle saatlerinden sonra etkili olan lokal yağışlar hayatı güçleştirdi. Yağışın etkisi ile şehir merkezide Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda yollar adeta göle döndü. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Kimi sürücüler aracını yol kenarına çekerek yağmurun dinmesini bekledi. Arızalanan araçlar da yolda mahsur kaldı. Yağmurun etkisi ile mahsur kalanlar arasında yayalar da vardı. Göle dönen yolda hızla seyreden araçların sıçrattığı su, yağan yağmurun boyutunu gözler önüne serdi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:37 Kaynak: İHA
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