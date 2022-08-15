Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi - Son Dakika
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Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi

15.08.2022 14:24

Bugün İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından, Göksu Deresi ve Küçüksu Deresi'nden gelen çamurlu suyun İstanbul Boğazı ile buluşmasıyla denizin rengi kahverengiye dönüştü. Rengi değişen İstanbul Boğazı havadan böyle görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Gök gürültülü sağanak, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu.

BOĞAZ, KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Şiddetli yağışın ardından Göksu ve Küçüksu deresinden gelen çamur, Boğaz'a aktı. Çamurlu suyun akması Boğaz'ın masmavi renginin değişmesine neden oldu. Kahverengiye dönen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

İşte çamura bulanan İstanbul Boğazı'ndan kareler;

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi - Son Dakika

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