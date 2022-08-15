Hafta sonu için bambaşka bir tabloyu işaret etti: Vatandaşlarımızı uyaracağız

Kaç liraydı, ne kadar oldu? İşte Tarım Kredi'de indirime giren ürünlerin fiyatları

Şiddetli yağışın ardından Göksu ve Küçüksu deresinden gelen çamur, Boğaz'a aktı. Çamurlu suyun akması Boğaz'ın masmavi renginin değişmesine neden oldu. Kahverengiye dönen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarılarının ardından, İstanbul 'da sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Gök gürültülü sağanak, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu.

Kaynak: İHA

İstanbul Boğazı, İstanbul, Göksu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.