Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Gök gürültülü sağanak, birçok ilçede su baskınlarına neden oldu.
Şiddetli yağışın ardından Göksu ve Küçüksu deresinden gelen çamur, Boğaz'a aktı. Çamurlu suyun akması Boğaz'ın masmavi renginin değişmesine neden oldu. Kahverengiye dönen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
İşte çamura bulanan İstanbul Boğazı'ndan kareler;
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