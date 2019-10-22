Son Dakika Haberleri: Sağanak yağmur dereleri taşırdı
Son Dakika Güncel Sağanak yağmur dereleri taşırdı

Sağanak yağmur dereleri taşırdı

1 saat önce

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışın etkisi altına girdi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan'da sağanak nedeniyle Kurt Deresi'nin taşması sonucu 3 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte yer yer etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı.

Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı. Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait ekiplerin köy yolunu ulaşıma açmak için başlattığı çalışma sürüyor.

(Murat Aydemir/İHA)

Sağanak yağmur dereleri taşırdı

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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