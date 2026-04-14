Sağlığa Evet Derneği'nden Tütün Yasa Tehdidi Uyarısı

(ANKARA) - Sağlığa Evet Derneği, hazırlığı süren yeni tütün kontrolü kanun teklifine ilişkin, "Bütün dünya gençliğinin sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ve ülkemizde bugüne kadar üretimi ve ticareti yasak olan elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünü ve nikotin poşetlerinin tütün ürünü kapsamına dahil edilmesinin serbestleştirme anlamına geldiğini görüyor ve itiraz ediyoruz. Söz konusu yeni nesil ürünlerin üretilmesi, ithali, satışa sunumu ve kullanımı mutlaka şimdiden yasaklanmalıdır" açıklamasını yaptı.

Sağlığa Evet Derneği'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandığı belirtilen tütün kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler içeren yasa teklifi taslağı çalışmalarının, son günlerde medya organlarına yansıdığı belirtildi.

Meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve ilgili STK'lardan habersiz bir kanun hazırlığı sürecinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, basına yansıyan detayların, tütün mücadelesi veren kesimlerde haklı bir kaygı yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu kanun teklifinin ülkemizin tütün mücadelesine ciddi zarar verme olasılığı, bu uğurda çalışan sivil toplum örgütlerini ve uzmanları haklı olarak kaygılandırmıştır" denildi.

Türkiye'nin 2008 yılından bu yana tavizsiz uyguladığı "Yüzde 100 dumansız hava sahası" ilkesinin tehdit altında olduğu öne sürülen açıklamada, yeni düzenlemede yer aldığı iddia edilen "sigara içme alanları tahsisi"nin, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un temel dayanaklarını işlevsiz hale getireceği savunuldu.

Elettronik sigara uyarısı

Sağlığa Evet Derneği'nin açıklamasında, Türkiye'de bugüne kadar üretimi ve ticareti yasak olan elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünü ve nikotin poşetlerinin de mevzuattaki tütün ürünü tanımına dahil edileceğinin haberlere yansıdığı aktarılarak, özellikle elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin poşetlerinin "tütün ürünü" kapsamına alınması adımının bir yasaklama değil, aksine bir "serbestleştirme" hamlesi olduğu öne sürüldü. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Mevcut yasakların denetiminde eksiklikler yaşandığını ve satış noktalarındaki reklam ihlallerine yeterli yaptırım uygulanmadığı aktarılan açıklamada, "Eğer yeni kanunun amacı halk sağlığının iyileştirilmesi ise neden 2040'ın beklediği anlaşılmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Sağlığa Evet Derneği, halk sağlığını korumak adına tüm yetkilileri, mevcut kazanımları korumaya ve yeni nesil tütün ürünlerine karşı net bir duruş sergilemeye davet etti.