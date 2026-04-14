Sağlığa Evet Derneği'nden Tütün Yasa Tehdidi Uyarısı - Son Dakika
Sağlığa Evet Derneği'nden Tütün Yasa Tehdidi Uyarısı

14.04.2026 13:28
Dernek, yeni tütün kontrolü kanun teklifinin gençlerin sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

(ANKARA) - Sağlığa Evet Derneği, hazırlığı süren yeni tütün kontrolü kanun teklifine ilişkin, "Bütün dünya gençliğinin sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ve ülkemizde bugüne kadar üretimi ve ticareti yasak olan elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünü ve nikotin poşetlerinin tütün ürünü kapsamına dahil edilmesinin serbestleştirme anlamına geldiğini görüyor ve itiraz ediyoruz. Söz konusu yeni nesil ürünlerin üretilmesi, ithali, satışa sunumu ve kullanımı mutlaka şimdiden yasaklanmalıdır" açıklamasını yaptı.

Sağlığa Evet Derneği'nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandığı belirtilen tütün kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler içeren yasa teklifi taslağı çalışmalarının, son günlerde medya organlarına yansıdığı belirtildi.

Meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve ilgili STK'lardan habersiz bir kanun hazırlığı sürecinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, basına yansıyan detayların, tütün mücadelesi veren kesimlerde haklı bir kaygı yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, "Bu kanun teklifinin ülkemizin tütün mücadelesine ciddi zarar verme olasılığı, bu uğurda çalışan sivil toplum örgütlerini ve uzmanları haklı olarak kaygılandırmıştır" denildi.

Türkiye'nin 2008 yılından bu yana tavizsiz uyguladığı "Yüzde 100 dumansız hava sahası" ilkesinin tehdit altında olduğu öne sürülen açıklamada, yeni düzenlemede yer aldığı iddia edilen "sigara içme alanları tahsisi"nin, 4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'un temel dayanaklarını işlevsiz hale getireceği savunuldu.

Elettronik sigara uyarısı

Sağlığa Evet Derneği'nin açıklamasında, Türkiye'de bugüne kadar üretimi ve ticareti yasak olan elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünü ve nikotin poşetlerinin de mevzuattaki tütün ürünü tanımına dahil edileceğinin haberlere yansıdığı aktarılarak, özellikle elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin poşetlerinin "tütün ürünü" kapsamına alınması adımının bir yasaklama değil, aksine bir "serbestleştirme" hamlesi olduğu öne sürüldü. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bütün dünya gençliğinin sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ve ülkemizde bugüne kadar üretimi ve ticareti yasak olan elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünü ve nikotin poşetlerinin, tütün ürünü kapsamına dahil edilmesinin, serbestleştirme anlamına geldiğini görüyor ve itiraz ediyoruz. Söz konusu yeni nesil ürünlerin üretilmesi, ithali, satışa sunumu ve kullanımı mutlaka şimdiden yasaklanmalıdır."

Mevcut yasakların denetiminde eksiklikler yaşandığını ve satış noktalarındaki reklam ihlallerine yeterli yaptırım uygulanmadığı aktarılan açıklamada, "Eğer yeni kanunun amacı halk sağlığının iyileştirilmesi ise neden 2040'ın beklediği anlaşılmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Sağlığa Evet Derneği, halk sağlığını korumak adına tüm yetkilileri, mevcut kazanımları korumaya ve yeni nesil tütün ürünlerine karşı net bir duruş sergilemeye davet etti.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Sağlığa Evet Derneği'nden Tütün Yasa Tehdidi Uyarısı - Son Dakika

Otobüsü polisin üzerine süren CHP’nin şoförüne hapis cezası Otobüsü polisin üzerine süren CHP'nin şoförüne hapis cezası
Futbol dünyası şokta Genç futbolcunun kafasına sıktılar Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti Serenay Sarıkaya gözlükleriyle dikkat çekti
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
Netanyahu’dan Trump’ın Hürmüz planına tam destek Netanyahu'dan Trump'ın Hürmüz planına tam destek
Ederson’a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi Ederson'a yabancı madde atan şahıs tespit edilerek savcılığa sevk edildi

13:46
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: “Vali aldı ama savcılığa vermedi“ iddiası
Gülistan Doku dosyasında sim kart bilmecesi: "Vali aldı ama savcılığa vermedi" iddiası
13:14
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek’ten Gülistan Doku talimatı
Gözaltılar sonrası Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku talimatı
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:31
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’den ilk açıklama
Gülistan Doku soruşturmasında oğlu gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk açıklama
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:10
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var
Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
SON DAKİKA: Sağlığa Evet Derneği'nden Tütün Yasa Tehdidi Uyarısı - Son Dakika
