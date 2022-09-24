Sağlık Bakanı Koca hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen kadına tepki gösterdi - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen kadına tepki gösterdi

24.09.2022 22:46

İstanbul Beşiktaş'ta cip sürücüsü bir kadının içerisinde hasta bulunan ambulansa ters yönde olduğu gerekçesiyle yol vermediği olaya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yol vermek yerine ambulansta hasta olup olmadığını sorgulayan, eve veya toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?" paylaşımında bulundu.

Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve ambulans şoförü olan Metin Topuz'un iddiasına göre 1 Eylül Çarşamba günü saat 10.30 sıralarında ihbar üzerine gidilen Etiler Mahallesi'nde solunum rahatsızlığı yaşayan 89 yaşındaki hastaya evinde ilk müdahale yapıldı. Ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürülmek üzere hasta ambulansa alındı.

''AMBULANS OLDUĞUNUZ İÇİN HER İHLALİ YAPAMAZSINIZ''

Metin Topuz, durumu acil olduğu ileri sürdükleri hastayı yetiştirebilmek için ambulansla Seher Yıldızı Sokak'ta ters yönden ilerlemeye başladı. Sokakta önüne çıkan araçlardan birinin sürücüsü sağdan geçip yoluna devam ederken, cip sürücüsü ise yol vermeye yanaşmadı. Kadın cip sürücüsü tartıştığı ambulans şoförüne, "Ambulans olduğunuz için her ihlali yapamazsınız, burası ters yön" diyerek tepki gösterdi. Yaklaşık 2 dakikalık zaman kaybına neden olan 'ters yön' tartışması araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

BAKAN KOCA'DAN YOL VERMEYEN KADINA TEPKİ

Bakan Koca, sosyal medya hesabından görüntülerini paylaşarak, "Direksiyon başında olmakla ambulansta sedyede olmak arasında kilometrelerce fark vardır. Yol vermek yerine, ambulansta hasta olup olmadığını sorgulayan, eve veya toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?" ifadelerine yer verdi.

"BELKİ DE HASTANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİRDİ"

Ambulans şoförü Metin Topuz, "Etiler'den solunum sıkıntısı yaşayan 89 yaşındaki bir hastamızı almaya gittik, evden aldık. Mahalle arasından caddeye giderken, bir kadın sürücü yoldan gelirken bize el hareketi yaptı. Hızlı gelmesi için siren çaldım çünkü acil gitmemiz gerekiyordu. Ters yöndeydim, caddeye tersten girmek çok daha kolaydı. Kadın sürücü bize yaklaşınca camı açtı, 'Siz ambulans olduğunuz için her ihlali yapamazsınız ve aracınızda hasta yok' diyerek bizi tehdit etti. Önümüze kırıp, bekledi. Ben aracımda hasta var diye oralı olmadım. Amacım hastayı hastaneye yetiştirmekti. Kaldırımda bir saksı olmasaydı oradan çıkıp gidecektim. Bu sefer de çapraz olarak beni sıkıştırınca oradan çıkamadım. Arkada solunum sıkıntısı olan bir hastamız vardı ve bir an önce hastaneye gitmemiz gerekiyordu. Belki de onun ölümüne sebep olabilirdi. Ambulans şoförleri olarak bu durumu çok yaşıyoruz. Bundan çok şikayetçiyiz. Sadece bize sağduyulu olsunlar başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sağlık Bakanı Koca hasta taşıyan ambulansa yol vermeyen kadına tepki gösterdi - Son Dakika

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