Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı

25.05.2022 15:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maymun çiçeği virüsü" hakkındaki sorulara yanıt verdi. Ülkemizde şu ana kadar maymun çiçeği vakasına rastlanmadığını ifade eden Koca, hastalığın yakın temas yoluyla bulaştığına sözlerine ekledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsüne ilişkin soru üzerine, "Yeni bir tedirginlik alanı oluşturmamak gerektiği kanaatindeyim. Bugüne kadar maymun çiçeğinde vaka bizde olmadı. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonu ile bulaşmadığını, yakın temasla bulaştığını biliyoruz. Bu konuda gereksiz bir tedirginlik olmamalı. Bakanlığımız yakından takip etmekte" dedi.

"AŞININ YÜZDE 80-85 ETKİLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Maymun çiçeğinde çiçek aşısının etkili olup olmadığı sorusu üzerine Koca, "Çiçek aşısının yüzde 80-85 etkili olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili 1970'den beri geliştirilmiyor. ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin canlı virüsü imha etmediğini görüyoruz. Biz de bu noktada Bilim Kurulu ile geliştirme için neler yapılır istişare halindeyiz. Dünyada canlı virüs aşısının imha edildiği dönem yaşanmışken gereği yapılmamıştır" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI

Sağlık çalışanlarının özlük hakları konusunda da Koca, "Cumhurbaşkanımız müjdeyi 14 Mart günü vermişti. Sağlık çalışanları, başta hekimler olmak üzere 5 maddede özetledi. Sağlıkta şiddet yasaları Meclisten geçti. Bugüne kadar hiçbir meslek grubuna yapılmamış olan yasal çalışma, hekimlere şiddet katalog suçlara alındı. Cinayetle aynı oldu. Önemli gelişme. Emeklilikle ilgili çalışılıyor, özlük hakları çalışması yapılıyor. Grup başkanvekili açıklamasıyla Meclis gündemine geleceğini söylemişti. Bu ay geleceğini düşünüyoruz. Meclisin iradesinde olduğunu belirtmek isterim. Sağlık çalışanlarımız, Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 5 maddenin gündeme girmesi ile sorunların çözülmesi ile devletin yapacağının bilinmesi lazım. Biz sağlık çalışanı ve hekim olarak saygınlığı kaybetmemeliyiz" şeklinde konuştu.

Koronavirüs yoğun bakımlarında hasta olup olmadığı sorusuna Bakan Koca, "Yoğun bakımdaki hasta sayısı düştü. Birçok ilimizde yoğun bakımın kapalı olduğunu söyleyelim" cevabını verdi.

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Kaynak: İHA

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