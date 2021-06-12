Bakan Koca:  24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı." dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597 bin 647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür. Aşı, fedakarlık, planlama: Hepsi var, sorun yok." ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,