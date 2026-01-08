Sağlık Bakanı Memişoğlu, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Memişoğlu, "lifebox, AJet ve Roketsan" sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Haber kategorisinde, Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" başlıklı fotoğrafını tercih eden Memişoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

Memişoğlu, "Gazze: Açlık" kategorisinde ise tercihini Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

Gazze'de bir soykırım ve katliamın yapıldığını belirten Memişoğlu, "Bu yüzyılda insanlığa yakışmayan bir katliam yapılıyor orada. İnsanlar, barış oluştuktan sonra kendi topraklarına hiç vazgeçmeden geri dönüyorlar." dedi.

Açlığa, yokluğa, katliama rağmen insanların Gazze'ye dönmesinin, bu yüzyılda materyalist hale gelmiş bir dünyaya büyük bir inancın, adanmışlığın göstergesi olduğuna işaret eden Memişoğlu, bu nedenle evleri yok edilen, açlığa ve katliama maruz kalmış bir toplumun barış anlaşması sürecinden sonra kendi topraklarına dönmesinin fotoğrafını seçtiğini söyledi.

Memişoğlu, bu vazgeçmeyişin, dünya insanlığına örnek bir fotoğraf olduğunu, kendi toprağına bağlılığın ders olarak insanlara gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

AA'ya tebrik

Portre kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını oylayan Bakan Memişoğlu, "Gazzeli anneyi seçiyorum. Bu kadar acının arasında annenin sevgisini, mutluluğunu çocuğa verdiği hissi yansıtıyor. Gazze'de o kadar acıya rağmen bebeğini kucağına almış hem suratında acı var hem mutluluk, sevgi var. Bebekte de annenin gösterdiği sevginin karşılığı mutluluk var. Anne sevgisi her şeye bedel." ifadelerini kullandı.

Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde de oyunu Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" fotoğrafından yana kullanan Memişoğlu, "Bu sene orman yangınlarında şehitler verdik. Hem orman çalışanımızın özverisi hem de fotoğrafçının ateşler içinde bu pozu yakalaması... Bu sene kaybettiğimiz ormancılar için ben bunu seçiyorum." dedi.

Oylamaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Memişoğlu, fotoğraf seçimlerinde zorlandığını söyledi.

Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Fotoğrafları çeken arkadaşlara, muhabirlere ve bu fotoğrafları Anadolu Ajansına ulaştıran herkese teşekkür ediyorum. Çok zorladılar bizi. Bu kadar güzel ve anlamlı fotoğrafın arasında birileri seçmek bizim açımızdan zor. Arkadaşları, tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı ülkemizin en büyük haber kaynağı olan bu konuda emekleri olan herkesi tebrik ediyorum."

Oylama 31 Ocak'ta sona erecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.