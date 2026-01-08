Sağlık Bakanı'na İstifa Çağrısı - Son Dakika
Sağlık Bakanı'na İstifa Çağrısı

08.01.2026 11:15
Eskişehir Tabip Odası, sağlık memnuniyetinin %41'e düştüğünü duyurarak Bakan'ı istifaya davet etti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray, 2025 yılını değerlendirdiği açıklamasında, "Halkımız sağlık hizmetinin memnuniyet değerlendirmesinde 30 puan azaltarak memnuniyet oranını yüzde 41'e indirmiştir. Sağlık Bakanı'nı istifaya davet ediyoruz. Bizler, sağlık hizmetinin kamusal, eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli olmasını istiyoruz. Yurttaşlarımızın hastalanmasını değil, hastalıklardan korunmalarını istiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı tüm bu verilerle, yönetmelik adıyla uygulamaya koyduğu ama her defasında daha da büyük sorunlara neden olduğu yama tedbirlerle açıkça sınıfta kalmıştır. Gelinen noktada hasta da sağlık çalışanı da mutsuzdur. Sağlık ortamı tıp eğitiminden, aile hekimliği sistemine, acil sağlık hizmetlerinden, 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerine dek adeta bir afet yaşamaktadır. Hem ulaşmanın hem de içinde hizmet almanın çok güç olduğu şehir hastaneleri sağlığa ayrılan payın büyük kısmını sermayeye aktarmaktadır. 10 milyona yakın yurttaşımız GSS prim borçlusu oldukları için ayrıca sağlık hizmeti alamamakta, muayene, ilaç, reçete katkı-katılım payları, cepten ödemeler sağlığa ulaşımı ekonomik olarak engellemektedir.

"Mezun olan hekimlerin geleceklerini yurt dışında değil, ülkemizde görmelerini diliyoruz"

Halkımız sağlık hizmetinin memnuniyet değerlendirmesinde 30 puan azaltarak memnuniyet oranını yüzde 41'e indirmiştir. Sağlık Bakanı'nı istifaya davet ediyoruz. Bizler, sağlık hizmetinin kamusal, eşit, ücretsiz, erişilebilir ve nitelikli olmasını istiyoruz. Yurttaşlarımızın hastalanmasını değil, hastalıklardan korunmalarını istiyoruz. Tıp fakültelerinde nitelikli tıp eğitimi verilmesini, mezun olan hekimlerin geleceklerini yurt dışında değil, ülkemizde görmelerini diliyoruz. Çalışma ortamlarımızda ve ülkemizde şiddetin sona ermesini istiyoruz. Liyakat sahibi yöneticilerin olduğu, katılımcı, demokratik, şeffaf, merkezinde insanın, emeğin, bilimin olduğu bir sağlık sistemi istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Basın Toplantısı, Sağlık Bakanı, Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık Bakanı'na İstifa Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
