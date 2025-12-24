Sağlık Bakanlığı\'ndan Kastamonu\'ya Ziyaret

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.
Dallı'nın makamında gerçekleşen ziyarette il genelinde sağlık alanında yapılan çalışmalar görüşüldü.
Ziyarette, Kastamonu'da planlanan sağlık yatırımları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.
Dallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirkol'a teşekkür etti.
