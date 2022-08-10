Rus yolcu, kanser ilaçlarını Almanya'ya kaçırmak isterken yakalandı

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkarılması yasaklanan kanser ilaçlarını Almanya'ya kaçırmak isteyen Rus vatandaşı polis memurlarının dikkati sayesinde yakalandı. Yapılan aramada Rus vatandaşı M.A.'nın çantasında Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi ülkeler için düzenlenmiş sahte oturum kağıtları ele geçirildi.

Önceki gün Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Rus uyruklu M.A., terminale girmek için güvenlik noktasına geldi. Terminale girmek için x-ray cihazından geçerken güvenlik görevlileri M.A.'nın çantasında çok sayıda ilaç olduğunu tespit etti. Bunun üzerine güvenlik görevlileri durumu İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis tarafından yolcunun detaylı valiz aramasında Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanmış bin 350 film kaplı kanser ve Antidepresan ilacı, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi ülkeler için düzenlenen 15 adet sahte oturum kartı ve 4 adet laptop bulundu. Gözaltına alınan şahıs daha sonra sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL