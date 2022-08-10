Rus yolcu, kanser ilaçlarını Almanya'ya kaçırmak isterken yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus yolcu, kanser ilaçlarını Almanya'ya kaçırmak isterken yakalandı

10.08.2022 12:24

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkarılması yasaklanan kanser ilaçlarını Almanya'ya kaçırmak isteyen Rus vatandaşı polis memurlarının dikkati sayesinde yakalandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkarılması yasaklanan kanser ilaçlarını Almanya'ya kaçırmak isteyen Rus vatandaşı polis memurlarının dikkati sayesinde yakalandı. Yapılan aramada Rus vatandaşı M.A.'nın çantasında Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi ülkeler için düzenlenmiş sahte oturum kağıtları ele geçirildi.

Önceki gün Almanya'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen Rus uyruklu M.A., terminale girmek için güvenlik noktasına geldi. Terminale girmek için x-ray cihazından geçerken güvenlik görevlileri M.A.'nın çantasında çok sayıda ilaç olduğunu tespit etti. Bunun üzerine güvenlik görevlileri durumu İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis tarafından yolcunun detaylı valiz aramasında Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışına çıkışı yasaklanmış bin 350 film kaplı kanser ve Antidepresan ilacı, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Almanya gibi ülkeler için düzenlenen 15 adet sahte oturum kartı ve 4 adet laptop bulundu. Gözaltına alınan şahıs daha sonra sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Münih Havalimanı'nda yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi Münih Havalimanı'nda yapılan grev nedeniyle 36 uçuş iptal edildi Polonya Başbakanı Morawiecki, AB'de küçük devletlere yönelik davranışları eleştirdi Polonya Başbakanı Morawiecki, AB'de küçük devletlere yönelik davranışları eleştirdi
Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, Sağlık Bakanlığı, Almanya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rus yolcu, kanser ilaçlarını Almanya'ya kaçırmak isterken yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:58 Bakan Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili konuştu: Umut ediyorum daha da aşağı iner
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:49 Toplu tecavüze uğrayan kadın aşırı yemek yiyerek kendini öldürmeye çalıştı
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
17:52 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
16:06 Bolu'da bir adam, bahçesinden izinsiz mısır alan 12 yaşındaki çocukları tekme tokat dövdü! Kız çocukları yaşadıkları dehşet anlarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 18:32:56. #1.11#
SON DAKİKA: Rus yolcu, kanser ilaçlarını Almanya'ya kaçırmak isterken yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement