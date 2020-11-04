Sağlık çalışanları anısına burs

1992 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 10 tıp öğrencisine karşılıksız burs vermek üzere kurulan YEKÜV (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) üniversiteli öğrencilere burs vermeye devam ediyor. Yaklaşık 30 yıllık sürede 30 binden fazla öğrenciye destek olan vakıf yönetimi, mevcut bursiyerlerine ek olarak yüz tıp fakültesi öğrencisine daha karşılıksız burs verme kararı aldı.

Covid 19 salgını nedeniyle doktordan hemşireye, laboranttan ambulans şoförüne tüm sağlık çalışanlarının özverisine karşı harekete geçen vakıf yönetimi aldığı bu kararı "sağlık çalışanlarına" ithaf ettiğini duyurdu. YEKÜV Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu Başkanı H. Işın Özdemir "Sağlık çalışanlarımızın tümü aylardır büyük bir özveriyle çalışmaktalar. Halk sağlığı için canlarını hiçe sayarak, çoğu zaman günlerce haftalarca ailelerini görmeden gece gündüz çabalayan sağlık kahramanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu süreçte kaybettiğimiz değerlerimiz de oldu. Yitirdiğimiz değerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine bas¸ sağlığı diliyoruz. Yitirdiğimiz doktor ve sağlık çalışanları anısına, burslarımıza ek olarak "YEKU¨V Tıp Fonu" ile tıp ve sağlık fakültelerinde okuyan yüz öğrenciye daha karşılıksız eğitim bursu sağlıyoruz. Projemize duyarlılıkla katkı sağlayan tüm eğitim dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.