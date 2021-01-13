Sağlık çalışanları hayatını kaybeden meslektaşları anısına klip çekti - Son Dakika

Van'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde hayatını kaybeden meslektaşları için Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü seslendirerek klip çekti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için kamera karşısına geçti.

Hastanenin farklı birimlerinde görevli çalışanlar, çaldıkları enstrümanlar eşliğinde seslendirdikleri "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü yeniden yorumlayarak kayda aldı.

Çektikleri klibi sosyal medya hesaplarından yayınlayan sağlık çalışanlarının paylaşımı, kısa sürede birçok kişi tarafından izlendi.

"Çok zorlu bir süreç yaşıyoruz"

Kovid-19'u yenen Başhekim Yardımcısı ve Kardiyoloji Bölümü Sorumlusu Remzi Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgının ilk gününden bu yana hastanede yaklaşık 5 bin sağlık çalışanıyla mücadelenin içinde yer aldıklarını söyledi.

Tüm sağlık çalışanlarının hastaların sağlığına kavuşması için çaba gösterdiğini vurgulayan Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir yıldır çoğu sağlık çalışanı izinlerini kullanamadı, ailelerinden uzakta kaldı. Bu uğurda yitirdiğimiz meslektaşlarımız var. Bu zorluklara mücadele ederken bir yandan da çalışanlarımızın moral motivasyonunu artırmaya çalıştık. Bu süreçte vefat eden sağlık çalışanlarını anmak için böyle bir proje yapmaya karar verdik. Hastanede çalışanlarla türkü söyledik. Hem arkadaşların motivasyonu arttı hem de izleyenlerden olumlu geri dönüşler aldık. Bu yol, bizim için çok uzun ve zorluydu. Bu uğurda gecemizi gündüzümüze kattık. Bundan dolayı böyle bir türkü tercihimiz oldu. Bizi iyi ifade ettiğini düşündük. Tüm sağlık çalışanları camiasına armağan ediyoruz."

"Çok güzel geri dönüşler aldık"

Başhekim Yardımcısı Oktay Özarslan ise hastane çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak için çok sayıda etkinlik düzenlediklerini aktardı.

Salgın döneminde duyarlılık oluşturma amacıyla "Evde Kal" şarkısını seslendirdiklerini anlatan Özarslan, "Bu projeyi yaptığımız için de çok mutluyuz. Seslendirdiğimiz türküden dolayı çok güzel geri dönüşler aldık. Çünkü sesimiz birçok kitleye ulaştı. Bu bizim için mutluluk verici. Ülkemizin her tarafındaki hastane çalışanları bizi aradı, tebrik etti. Kamu Hastaneleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Van Valiliği, sağlık müdürlüğü ve ismini sayamadığımız birçok yerden aradılar. Dinleyen, destek olanlara çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türküyü seslendiren ve klipte yer alan sağlık çalışanları da böyle bir projeye katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yaşamını yitiren meslektaşlarını rahmetle andı.