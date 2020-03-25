Sağlık çalışanlarına salep ikramı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık çalışanlarına salep ikramı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarına salep ikramı

6 saat önce

Simav'ın hayırsever esnaflarından İsmail Çaylak tarafından, Doç.Dr.İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına sıcak salep ikramı yapıldı.

Sağlık çalışanlarına salep ikramı, System.String[]

Simav'ın hayırsever esnaflarından İsmail Çaylak tarafından, Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına sıcak salep ikramı yapıldı. Hijyenik ve tek kullanımlık kağıt bardaklarda yaklaşık 150 kişiye yapılan salep ikramı, sağlık çalışanları ve hasta yakınları tarafından takdirle karşılandı.


Kafe işetmecisi İsmail Çaylak, "Bugün Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesindeki sağlık personellerine salep ikramı için geldik. İş yerimizin kapalı olmasından dolayı, sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu göstermek ve onlara teşekkür etmek için buradayız. Bizim için hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.


Sağlık çalışanı Ferhat Tuna, yapılan salep ikramından dolayı iş adamına teşekkür ettiğini belirtti.


Kafe çalışanı Nurullah Yavuz, Simav Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür için salep ikramı yaptıklarını ifade etti. Yavuz " Biz evde kalıyoruz, onlar da bizim için dışarıda büyük emek sarf ediyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Nöbette olan sağlık çalışanları " Bizleri bu günlerde yalnız bırakmayıp düşünen hayırsever iş adamlarına çok teşekkür ediyoruz. Bizler sizin için buradayız, sizler de bizim için lütfen evde kalın" dediler. - KÜTAHYA

Devlet Hastanesi, İsmail Karakuyu, Simav, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:58 Kaynak: İHA

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