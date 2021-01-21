Sağlık çalışanlarının korona virüs mücadelesi fotoğraflara yansıdı - Son Dakika

Sağlık çalışanlarının korona virüs mücadelesi fotoğraflara yansıdı

21.01.2021 18:16

Sağlık çalışanlarının korona virüs mücadelesi fotoğraflara yansıdı Mardin'de, kahraman sağlık çalışanlarının korona virüse karşı gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar objektiflere yansıdı.

Sağlık çalışanlarının korona virüs mücadelesi fotoğraflara yansıdı

MARDİN - Mardin'de, kahraman sağlık çalışanlarının korona virüse karşı gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar objektiflere yansıdı.

Mardin Devlet Hastanesi'nde korona virüs ile mücadele eden sağlık çalışanlarının hangi şartlarda çalıştıklarını gösteren fotoğraflar, sergi halinde hem çalışanlara hem de vatandaşlara sunuldu. Zorlu bir coğrafyaya sahip Mardin'de kilometrelerce yol kat ederek vatandaşlara ulaşan sağlık çalışanlarının fotoğraflarının yer aldığı sergi, Mardin Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile yapıldı.

Mardin Devlet Hastanesinde açılan sergiye Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, hastane idaresi ve sağlık çalışanları katıldı. Vali Demirtaş, sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ettiğini söyledi. Aşılama sürecinin çok hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Vali Demirtaş, "Her tarafta olduğu gibi Mardin'de de pandemi ile mücadelede gerçekten sağlık teşkilatımız ve sağlık çalışanlarımızın çok büyük fedakarlıklar gösterdi. Bugün de geçmişte yapmış oldukları fedakarlıkları fotoğraflamışlar. İnşallah bunları belki 50 sene sonra görme imkanımız olacak. Bu çalışmalarından dolayı sağlık teşkilatına gerçekten çok teşekkür ediyorum, yürekten teşekkür ediyorum. Mardin halkı adına devletimiz adına teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha memleketimizde böyle şeylerle karşı karşıya kalmayız. Tedbirlerimizi zaten devletimiz çok güzel bir şekilde alıyor. Aşılama süreci şu an devam ediyor çok hızlı bir şekilde. Maske dağıtımı hızlı bir şekilde devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı olmalarını bekliyorum. Kesinlikle bu işte bir gevşeme yok. Bu işi aynı titizlikle götüreceğiz" dedi.

Vali Demirtaş, projede emeği geçenlere plaketlerini takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi

Sağlık çalışanlarının korona virüs mücadelesi fotoğraflara yansıdı
Sağlık çalışanlarının korona virüs mücadelesi fotoğraflara yansıdı
Sağlık çalışanlarının korona virüs mücadelesi fotoğraflara yansıdı
Sağlık çalışanlarının korona virüs mücadelesi fotoğraflara yansıdı

İl Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Mardin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık çalışanlarının korona virüs mücadelesi fotoğraflara yansıdı - Son Dakika


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