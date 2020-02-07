Sağlık ekipleri kapanan yolda yürüyüp hastayı battaniye ile ambulansa taşıdı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sağlık ekipleri kapanan yolda yürüyüp hastayı battaniye ile ambulansa taşıdı - Son Dakika

Sağlık ekipleri kapanan yolda yürüyüp hastayı battaniye ile ambulansa taşıdı

6 saat önce

Siirt'te 112 acil sağlık ekipleri, Eruh ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Gönülaldı köyünde mide kanaması geçiren hasta için seferber oldu.

Sağlık ekipleri kapanan yolda yürüyüp hastayı battaniye ile ambulansa taşıdı, System.String[]

Siirt'te 112 acil sağlık ekipleri, Eruh ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Gönülaldı köyünde mide kanaması geçiren hasta için seferber oldu. Kapanan yolu yürüyerek geçen ekipler, battaniyeyle ambulansa taşıdıkları 78 yaşındaki vatandaşı hastaneye kaldırdı.


Edinilen bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Gönülaldı köyünde mide kanaması geçiren 78 yaşındaki Mehmet Salih B.'nin yakınları 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, kapalı olan köy yolunu yürüyerek geçip hastaya ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta daha sonra battaniye ile taşınarak ambulansa getirildi. Ambulansa alınan vatandaş, Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Mehmet Salih B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Siirt, Eruh, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:27 Kaynak: İHA
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