Sağlık emekçileri, maaş iyileştirmesi ve ek gösterge hakları için grevde! - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından Meclis'e sunulan ancak daha sonra geri çekilen kanun teklifine karşı ülke genelinde sağlıkçılar iş bıraktı. Kanunda maaş iyileştirmesi ve ek göstergelerin yalnızca hekimlere verilecek olmasının iş barışını bozduğunu, eşitsizlik ve ayrımcılık yarattığını savunan sağlık emekçileri, hekimlere yönelik maaş artışının ve ek göstergenin de 3600'den başlayarak kademeli olarak 7200'e kadar tüm sağlık emekçilerine uygulanması talep ediliyor.

SAĞLIKÇILAR GREVDE

Sağlık emekçileri taleplerinin yerine getirilmesi için, acil servis ve onkoloji gibi birimler dışında greve çıktı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın (SES) çağrısıyla başlayan iş bırakma eylemine diğer sağlık sendikaları da destek veriyor.

Konu sosyal medyada da gündem oldu. İşte atılan bazı tweetler...