Sağlık İlçe Müdürünün korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

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Sağlık İlçe Müdürünün korona virüs testi pozitif çıktı
6 saat önce
Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman'ın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman, görülen belirtilen üzerine korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Yapılan test sonucu pozitif çıkınca Duman, hastanede karantina altına alındı. Bunun yanı sıra Duman'ın bu süreç içerisinde görüştüğü kişilere de test yapılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:52 Kaynak: İHA
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