Sağlık Sen'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sağlık Sen'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika

Sağlık Sen'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

6 saat önce

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması yayınladı.

Sağlık Sen'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı, System.String[]

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir basın açıklaması yayınladı.


Köksal açıklamasında sağlık görevlilerinin zor çalışma şartlarına değindi. Ayrıca Köksal, Tıp Bayramı'nın sağlık sektörü içerisindeki tek bir meslek grubuna ait olmadığını ve bu bayramın tüm sağlık çalışanlarına ait olduğunun altını çizdi. Sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlardan da bahseden Köksal, "Sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı'nda günlerini kutlamanın yanı sıra, sorunlarını dile getirmekte, çözüm aramaktadır. Tıp Bayramı, sağlıkta bir meslek grubuna ait olmayıp, bütün sağlık çalışanlarını kapsamaktadır. Bu anlamlı günün, sadece bir meslek grubuna aitmiş gibi algılanıp değerlendirilmesi, bir ekip halinde bu hizmeti yerine getiren sağlık çalışanlarını da üzmektedir" ifadelerini kullandı.


"Sağlıkta yetersiz istihdam sorunu giderilmeli"


Sağlık çalışanlarının iş yükünün hafifletilmesi ve yetersiz istihdam sorunun çözülmesi gerektiğini ileri süren Hasan Hüseyin Köksal, "Sağlıkta yetersiz istihdam sorunu giderilmeli, sağlık çalışanlarının yükü hafifletilmelidir. İş yükü kaliteli sağlık hizmetini etkilediği gibi, tükenmişlik sınırında görev yapan sağlık çalışanlarını iyice yıpratmaktadır. Ayrıca sözleşmeli sağlık çalışanlarının kadro beklentisi karşılanmalı, vekil ebe hemşireler, 4/B'liler ve kamu dışı aile sağlığı çalışanı olarak istihdam edilenler kadroya alınmalıdır" dedi.


"Şiddeti önleyen kalıcı tedbirler hayata geçirilmeli"


Sağlık çalışanlarının yoğun olarak karşılaştığı şiddet olaylarına da dikkat çeken Köksal, "Sağlık çalışanlarının en önemli sorunlarından olan şiddet konusundaki kararlılık sürmeli, şiddeti önleyici kalıcı tedbirler hayata geçirilmelidir. Şiddet uygulayanlar mutlaka tutuklu yargılanmalı, 6 ay süreyle sağlık giderleri sosyal güvenlik kurumu yerine kendileri tarafından karşılanmalıdır. Şiddetin önlenmesi konusunda vatandaşlarımıza da çağrıda bulunuyor, halkımızın sağlığı için fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına sahip çıkılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.


"Sağlık personeli hep görevinin başında"


Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın (pandemi) ilan ettiği koronavirüs (COVID19) ile ilgili sağlık çalışanlarını fedakarlığını da sözlerine ekleyen Köksal şunları söyledi:


"Şimdilerde dünyayı kasıp kavuran tüm ülkeleri esir alan, ülkemizde alınan tedbirler çerçevesinde etkilerini en aza indirdiğimiz Corona (COVID19) salgını var. Okullar kapanıyor, konserler toplantılar iptal ediliyor, AVM'ler boşalıyor maçlar iptal ediliyor, hasta olan evinde 14 gün dinleniyor, gösteriler ve yürüyüşler bile iptal ediliyor ancak sağlık personeli yine görevinin başında. Bu kadar fedakarca çalışan sağlık personelimizin hakkını kimse ödeyemez. Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Bu kutsal hizmetin mensubu olan bütün sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sağlık çalışanlarının bayramı, vatandaşlarımızın sağlığıdır. Hayatın her anında yanımızda olan ve bu hizmetin sunulmasında görev yapan bütün sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarken, taleplerinin karşılandığı, sorunlarının çözüldüğü sağlıklı ve huzurlu bir gelecek diliyoruz. Bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" - ESKİŞEHİR

Hüseyin Köksal, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Son Dakika Haberleri
22:42 Çanakkale'deki 18 Mart tören programlarından bazıları koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edildi
22:40 Aydın'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü
22:36 Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
22:36 Fas'ta eğitime ara verildi
22:36 ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:46:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık Sen'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]