Sağlık-Sen turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Sağlık-Sen Adana Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Adana'da görev yapan sağlık çalışanları tarafından oluşturulan 22 takımın katıldığı turnuvada, 112 Acil Sağlık Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor takımı şampiyon oldu, Girişimsel Radyoloji takımı ikinci, Çukurova Şimşekler ve Seyhan Dortmunt takımı üçüncülük kupasını kazandı.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, turnuvaya katılımlarından dolayı tüm takımlara teşekkür etti.

Kupa törenine AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, hastanelerin başhekimleri, başhekim yardımcıları ve hastane müdürleri ile sağlık çalışanları katıldı.