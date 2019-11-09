Son Dakika Haberleri: Sağlık-Sen turnuvasında kupalar sahiplerini buldu
Son Dakika Güncel Sağlık-Sen turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Sağlık-Sen turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

6 saat önce

Sağlık-Sen Adana Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Sağlık-Sen turnuvasında kupalar sahiplerini buldu, System.String[]

Sağlık-Sen Adana Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel halı saha futbol turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

Adana'da görev yapan sağlık çalışanları tarafından oluşturulan 22 takımın katıldığı turnuvada, 112 Acil Sağlık Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor takımı şampiyon oldu, Girişimsel Radyoloji takımı ikinci, Çukurova Şimşekler ve Seyhan Dortmunt takımı üçüncülük kupasını kazandı.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, turnuvaya katılımlarından dolayı tüm takımlara teşekkür etti.

Kupa törenine AK Parti Adana İl Başkanı Şerif Güler, Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, hastanelerin başhekimleri, başhekim yardımcıları ve hastane müdürleri ile sağlık çalışanları katıldı.

Futbol, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:14 Kaynak: AA
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