Sağlık Turizmi ile Türkiye Ekonomisi Güçleniyor

24.01.2026 19:16
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünyanın dört bir yanından insanların şifa için Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Bu noktaya geldi sağlık sistemimiz. Milyarlarca dolar artık sağlık turizminden ekonomimize katkı sağlar hale geldik." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Aydın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşan Yılmaz, Türkiye'de birçok alanda devrim niteliğinde dönüşümler olduğunu, bunların en başında da sağlığın geldiğini söyledi.

Geçmişte vatandaşların sağlıkta çileler, sıkıntılar çektiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanında hastaneler inşa ettiklerini, makinesiyle, donanımıyla, her şeyden önemlisi de doktoruyla ve sağlık personeliyle büyük bir dönüşüm sağladıklarını anlattı.

Yılmaz, sosyal güvenlik sisteminin de entegre edildiğini kaydederek, "Eskiden dağınıktı, memur, işçi, tarımdakiler ayrıydı. Bunların hepsini entegre ettik, hizmet standartlarını birleştirdik." dedi.

Son 23 yılda dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birini Türkiye'de tesis ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bunu nereden anlıyoruz? Eskiden Türkiye'den yurt dışına giderdi insanlar şifa bulmak için. Şimdi ise bizim insanımız yurt dışında şifa aramıyor. Tam aksine dünyanın dört bir yanından insan, Amerika'sından, Avrupa'sından gelip ülkemizde şifa arıyor. Bu noktaya geldi sağlık sistemimiz. Milyarlarca dolar artık sağlık turizminden ekonomimize katkı sağlar hale geldik. Burada da şehir hastanelerimizin büyük bir katkısı var. Muhalefeti görüyoruz. Meclis'te birçok laf ediyorlar. Ama bırakın diğer dönemleri pandemi dönemini hatırlıyoruz değil mi? Dünyada en gelişmiş ülkelerin sorun yaşadığı dönemde Türkiye'de çok şükür bir sorun yaşamadık. Vatandaşımıza yoğun bakım hizmetidir, diğer teçhizattır her türlü desteği sağladık. Sağlık sistemimiz tabiri caizse bir imtihandan geçti ve o imtihanı yüzümüzün akıyla verdi. Biz muhalefete uysak, bu yatırımları yapmasak o dönemde kim bilir kaç insanımız hayatıyla bunun bedelini ödemiş olacaktı."

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun konuşması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da geçmişte 379 bin olan sağlık çalışanı sayısını 1,5 milyona çıkardıklarını söyledi.

"Günlük yaklaşık 3 milyon kez insanımıza sağlık hizmeti sunuyoruz." diyen Memişoğlu, nadir hastalıkların tedavisinden robotik cerrahiye, ileri tetkiklerden laboratuvar ve görüntüleme hizmetlerine kadar sağlık hizmetlerini en geniş, en kapsamlı şekilde sunduklarını kaydetti.

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayalim" diye ifade ettiği şehir hastanelerinin ülkenin her yanında birer birer yükseldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"27 olan şehir hastanemize yenilerini ekliyoruz. Samsun Şehir Hastanemiz hasta kabule başladı. Yapımı tamamlanma aşamasında olan Ordu Şehir Hastanemiz ise inşallah bu yılın ilk yarısında milletimizin hizmetine geçecek. Bunun yanı sıra Rize, Trabzon, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Van, Denizli ve Kahramanmaraş şehir hastanelerimizin inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor. Ayrıca 4 bin 200 yatak kapasitesiyle yalnızca bir sağlık tesisi değil, aynı zamanda şifanın, bilimin ve sağlık teknolojilerinin buluştuğu bir merkez, sağlık üssü olarak planlanan Sancaktepe Şehir Hastanemizin ilk etabını tamamlayarak en kısa zamanda hizmete sunacağız."

Memişoğlu, Aydın Şehir Hastanesi ile birlikte Çine, Didim ve Karacasu ilçe devlet hastanelerinin de hizmet sunmaya başladığını, sağlık sisteminin birinci basamağından en üst kademesine kadar uzanan 11 sağlık tesisini aynı anda Aydın'a kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda bu güveni daha da büyütmeye, sağlık sistemini güçlendirmeye, memleketimizin her köşesine yakışır eserler kazandırmaya, insanımızın sağlığını her şeyin önünde tutmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

