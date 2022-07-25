Sağlık uygulamasını kaldıran Google'a tepki yağıyor!

Google, çocuk diyabet hastaları tarafından kullanılması için geliştirilen bir sağlık uygulamasını Play Store'dan kaldırdı. Tip-1 diyabet hastaları için NHS (İngiltere'de sağlık kurumu) tarafından önerilen uygulamanın, Google'ın politikalarına uymayarak kısa mesaj gönderdiği belirtildi.

Diyabet uygulaması, Google politikalarına uymuyor iddiası

CamAps FX isimli sağlık uygulaması, bir siredir Google'ın kurallarıyla boğuşuyor. Özellikle diyabet hastası olan çocuklar için ebeveynlere uyarı mesajları gönderen CamAps FX'in, Google'ın kurallarına uymadığı ifade edildi.

Geliştirici şirket Camdiab'ın açıklamasına göre CamAps FX, diyabet uyarılarını SMS üzerinden gönderme yeteneğine sahip. Google ise bunu sadece kısa mesaj uygulaması olarak seçilen uygulamanın yapabileceğini söylüyor. Bu yüzden geliştirici, mesajları "yüklü miktarda ödeme" yaparak bulut hizmeti üzerinden göndermek zorunda.

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Çocukların glikoz seviyesini takip eden ve normalin dışında olması durumda ebeveynlere uyarı mesajı gönderen CamAps FX, Cambridge Üniversitesi araştırmacılar tarafından geliştirildi ve NHS tarafından kullanımı önerilen bir uygulama.

BBC'nin haberine göre İngiltere'de yaklaşık 400 bin kişi tip-1 diyabet hastası. Ancak diyabet uygulaması halihazırda Play Store'dan kaldırılmış durumda. Şimdilik Amazon Appstore'u tercih eden geliştirici, uygulamayı ayrıca kendi web sitesinden sunuyor.

Uygulamanın bluetooth aracılığıyla yakındaki cihazlara mesaj gönderebildiği ifade edildi. Yani Google, ya kurallarına uyması için sadece bu özelliğin kullanılmasını isteyecek ya da NHS'nin önerdiği bu sağlık yazılımına istisna uygulayacak.

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