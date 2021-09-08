'Sağlıklı İşyerleri Yükü Hafifletir' yarışmasının başvuru süresi uzatıldı - Son Dakika

1 Ekim tarihinde sona erecek başvurular hakkında daha detaylı bilgi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü web sitesinde(https://www.csgb.gov.tr/isggm/duyurular/avrupa-isg-ajansi-iyi-uygulama-odulleri-yarismasina-basvurular-basladi/) yer alıyor. Aynı zamanda konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için de @isggmmedya YouTube kanalı için içerik hazırlandı.

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2005 Yılından Bu Yana Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı ile Birlikte Faaliyet Yürütüyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği konularında uluslararası birçok kurum ve kuruluşla iş birliği içinde çalışmalarına devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte G20 İSG Uzmanları Ağı Eş Başkanlığının yürütülmesi; İslam İşbirliği Teşkilatı İSG Ağı'nın (OIC-OSHNET)sekretaryasının yürütülmesi, takibi ve raporlanması ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile İSG alanında bilgi, tecrübe ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımı Bakanlığın İSG alanındaki uluslararası temasları içerisinde yer alıyor.

Bakanlık, aynı zamanda Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı'nın (EU-OSHA) ülkemizdeki odak noktası olarak 2005 yılından bu yana faaliyetlerini yürütüyor. EU-OSHA; 2020-2022 yılları kampanyası için çalışanların kas-iskelet sistemi hastalıklarını konu edinen "Sağlıklı İşyerleri, Yükü Hafifletir" temasını belirlediği kampanya kapsamında ana temanın yaygınlaştırılması amacıyla "Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması" düzenliyor.

Ülkemiz adına yarışmaya katılması için, kas- iskelet sistemi hastalıklarının yönetimi hususunda örnek bir yaklaşım ortaya koyacak aynı zamanda geleceğe yönelik sağlık ve güvenlik

politikaları geliştirilmesinde yardımcı olacak iyi uygulamaların arandığı yarışmaya; çalışan sayısı bakımından her büyüklükteki işletme veya kuruluş, eğitim veren ve eğitim camiasında yer alanlar, meslek birlikleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları ve OSGB'ler başvuru yapabiliyor.