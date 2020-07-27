Sağlıklı tatilin adresi Bursa - Son Dakika

Sağlıklı tatilin adresi Bursa

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sosyal yaşamda olduğu gibi alışılagelmiş tatil anlayışında da önemli değişikliklere yol açarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgını turizmde fırsata çevirmek için 'sağlıklı turizm' ilkesiyle doğayla iç içe, kalabalıklardan uzak alternatif...

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sosyal yaşamda olduğu gibi alışılagelmiş tatil anlayışında da önemli değişikliklere yol açarken, Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgını turizmde fırsata çevirmek için 'sağlıklı turizm' ilkesiyle doğayla iç içe, kalabalıklardan uzak alternatif turizm politikaları geliştiriyor.

Sanayi kenti kimliği öne çıkan Bursa'nın tarihi, kültürel, doğal ve turistik değerleriyle turizmden aldığı payı daha da artırmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, turizm stratejisini salgın sonrasına göre yeniden güncelledi. Korona virüs salgını öncesinde turizmde özellikle Uzak Doğu pazarına yönelen Büyükşehir Belediyesi, salgın sonrası değişen turizm anlayışına alternatif turizm yatırımlarına yöneldi.

Alışılagelmiş tatil anlayışının yerini hijyen ve temizliğin öne çıktığı, kalabalık ortamlardan uzak, doğada daha fazla vakit geçirme gibi aktiviteler aldı. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak rahat edilebilecek ortamlar daha fazla önem kazanırken, Uludağ'ı, gölleri, şelaleleri, denizi, yayları ile Bursa, tatilcilere eşsiz tatil fırsatları sunuyor. İstanbul başta olmak üzere tüm büyük kentlere yakınlığı ile bireysel ulaşım imkanlarıyla rahatlıkla ulaşılabilecek bir kent olan Bursa, Büyükşehir Belediyesi'nin insan sağlığını öne çıkaran turizm politikalarıyla sağlık ve güvenli tatilin önemli adreslerinden biri oluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni normal yaşam koşullarına uygun olarak planladığı turizm politikasının başında, traking, kamp ve karavan turizmi geliyor. Uludağ'ı, yaylaları, gölleri ve denizinin yanı sıra tüm doğaseverlere hitap eden coğrafi yapısıyla Bursa'nın, sağlıklı tatil anlayışının en önemli uğrak noktalarından biri olması yolunda adımlar atılıyor. Doğaseverlerin, Bursa'nın yeşili ve doğasını keşfederken, modern yaşama yakın ama şehirden uzak sağlıklı alanlarda tatillerini geçirebilmeleri için hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda özellikle popüler olan İznik, Uludağ, Şuuçtu Şelalesi gibi bölgelerde kamp ve karavan alanları belirliyor.

Tüm dünyada salgın sonrası popüler olan Arınma Turizminin de önünü açacak bu çalışmalar devam ederken, doğa sporları tutkunları da unutulmuyor. Şehrin en gizemli noktalarına ulaşan yürüyüş rotalarını hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, adrenalin parklar, rafting, kaya tırmanışı, mağaracılık, bisikletli doğa turları gibi doğa sporlarının yapılabileceği alanları hazırlıyor. Öte yandan su sporları ve deniz tutkunları için Gölyazı'da kayık turları, İznik Gölü'nde de su sporlarını öne çıkaracak farklı aktivite alanları oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi, salgın sonrası daha da önem kazanan eko-turizmden daha fazla pay alabilmek amacıyla Harmancık ilçesindeki tesislerin kapasitesini artırdı. BEBKA'dan 2015 yılında sağlanan 1,5 milyon TL'lik hibe ile Harmancık Belediyesi tarafından yaptırılan 3,5 milyon TL bütçeli Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesinde 14 adet bungalov ev, 250 metrekare restoran, macera parkı, paintball, dağ bisikletleri, yürüyüş parkurları ve ATV gezi motorları aktivite alanları bulunuyor. Vatandaşlara doğa ile iç içe muhteşem bir tatil imkanı sunan tesislere ilgi gün geçtikçe artarken, artan talebin karşılanması için Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Harmancık Belediyesi Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesine 350 metrekare taban alanına sahip toplamda 900 metrekare alanlı konferans salonu binası kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin ilave 3 milyon liralık yatırımıyla aynı alana 3 adet 35 metrekarelik ve 3 adet 45 metrekarelik 2 katlı bungalov ahşap ev, 1 adet çamaşırhane ile 1 adet umumi tuvalet yapıldı.

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan 'Sağlıklı Turizm Belgesi' ile ilgili süreç Büyükşehir Belediyesi tarafından da yakından takip ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlarca yapılan belgelendirme ile söz konusu tesisin çalışan, müşteri ve diğer ilgili taraflar için güvenli olduğu tescillenmiş oluyor.

Bursa'nın gelecek vizyonunu turizm olarak belirlediklerini, pandemi sürecine rağmen bu hedeflerinden şaşmadıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uludağ'dan sahillere, tarihi kültürel mirastan doğal kaynaklara kadar Bursa'nın değerlerini en iyi şekilde kullanacaklarını söyledi. Turizm odaklı yatırımlara ağırlık verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Osmanlı şehriyiz, farklı medeniyetlerin izlerini hala taşıyan şehiriz. Yemek kültürü, sosyal kültürel yapı, tarihsel özelliklerin tamamını turizm çatısı altında bütün dünya ile buluşturmanın derdindeyiz. Özellikle salgın süreciyle daha da önem kazanan doğa turizmi için eşsiz değerlere sahibiz. Oluşturacağımız özel aktivite alanları ile salgın sonrası da Bursa sağlıklı ve ayrıcalıklı tatilin adresi olacak" dedi.

Sağlıklı tatilin adresi Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 03:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sağlıklı tatilin adresi Bursa - Son Dakika
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