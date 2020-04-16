"Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa" sağlıkçıları mutlu etti - Son Dakika
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"Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa" sağlıkçıları mutlu etti

6 saat önce

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla gündeme alınıp yasalaşması, sağlıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin mutabakatıyla gündeme alınıp yasalaşması, sağlıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sağlık-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Hamza Öksüz, AA muhabirine, TBMM'de kabul edilen "sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin düzenleme"nin sevindirici olduğunu söyledi.

Kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Öksüz, "Sağlıkçılar için geç kalınmış ama memnuniyetle karşıladığımız bir gelişme oldu. Son 10 yılda sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığının geldiği durum çok iyi değildi. Salgın ülkemizde görülmeye başladıktan sonra sağlığın ve sağlıkçıların ne kadar kıymetli olduğunu herkes gördü." dedi.

Öksüz, mesleki saygınlık konusunda sağlık çalışanlarına son dönemlerde çok güzel destekler olduğunu, akşamları yapılan alkışlı desteğin de moral verdiğini dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının değerinin her zaman bilinmesi gerektiğini vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"Önceden sağlıkçıların maruz kaldığı şiddet suçlarını işleyenlerin cezaları erteleniyordu. Dün Meclis'te sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yasa ile bu durum ortadan kalktı. Hapis cezalarının ertelenmesi gibi bir durum olmayacak artık. Bugün sağlıkçılarımız her türlü fedakarlığı yapıp salgınla mücadele ediyor. Bundan sonra da sağlık çalışanlarının hak ettiği saygıyı görmesini istiyoruz."

Çerkezköy Devlet Hastanesinde görevli hemşire Yunus Y. ise salgın sürecinde bile fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına saldırılar olduğunu aktardı.

İki hafta önce acil serviste fiziki saldırıya uğradığını anlatan Yunus Y, "Yasal işlemler başlatıldı. Muhtemelen kişinin başka bir cezası yoksa elini kolunu sallayarak yaptığı yanına kalacaktır. Ama yeni şiddet yasası ile bu tür hastalıklı kişiler hapis cezası alacak ve erteleme yapılamayacak. Bu açıdan oldukça önemli bulduğum sağlıkta şiddet yasası beni çok mutlu etti." dedi.

Çorlu Devlet Hastanesinde görevli hemşire Emel G. de yasanın çıkmasını memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, "Herkesin ettiği yanına kar kalıyordu. Olan bizlere ve soğuduğumuz mesleğimize oluyordu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

"Şiddetin önlenmesinin çaresi caydırıcı cezalar"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı ve İl Tabip Odası Onur Kurulu Üyesi Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da sağlık çalışanlarının yasanın çıkması için yıllardır çok fazla emek sarf ettiğini, yaşanan gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Sağlıkta şiddetin ortadan kalkmasını çok istediklerini vurgulayan Tanrıkulu, "Şiddetin tek çaresi caydırıcı cezaların uygulanmasıydı. Sağlıkta şiddet yasasının çıkması bu dönemde bizleri çok sevindirdi. Pandemi döneminden geçtiğimiz bu süreçte sağlık çalışanlarının nasıl bir savaş içerisinde olduğu ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Vatandaşların 3 gün boyunca sağlık çalışanlarını balkonlarda alkışlamasının kendisini duygulandırdığını anlatan Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Bu durum beni hüngür hüngür ağlattı. 30 yıllık hekimim, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bize çok küfredilir, hasta yakınları tarafından dayak atılır, hastalar tarafından hakarete uğrarız ama ilk defa topyekun olarak pandemi döneminde üç gün üst üste alkışlanmamıza balkonda çocuk gibi ağladım. Biz istiyoruz ki işimizi yapalım ve işimizi yaparken de asla şiddete, hakarete, haksızlığa uğramayalım. Halkımız tarafından desteklenelim istiyoruz."

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:14 Kaynak: AA

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