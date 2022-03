Sağlıkta yetişmiş insan gücünü kaybetmemek için 'bulma ve tutma stratejisi' önerisi - Son Dakika

Sağlıkta yetişmiş insan gücünü kaybetmemek için 'bulma ve tutma stratejisi' önerisi

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 'Sağlıkta İnsan Gücü İstihdamı ve Hekimlerin Sorunları Raporu'nu açıkladı. Durmuş, "Sağlıkta yetişmiş insan gücünü kaybetmemek ve nitelikli sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına 'bulma ve tutma stratejisi' geliştirilmesini önermekteyiz" dedi.

Sağlık-Sen Başkanı Durmuş, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla 'Sağlıkta İnsan Gücü İstihdamı ve Hekimlerin Sorunları Raporu'nu açıkladı. Durmuş, rapor kapsamında sorunun doğru belirlenmesine ve nokta atışı çözüm önerilerinin ortaya çıkarılmasına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Durmuş, sağlık çalışanlarının sorunlarının temelinde istihdam yetersizliğinin önemli rol oynadığını belirterek, "Bu sorun, ücret yetersizliği ve adaletsizliği ile desteklendiğinde ise içinden çıkılmaz bir hale dönüşmektedir. Buna karşın başta hekimler olmak üzere sağlık emekçileri çareyi özel sektöre veya yurt dışına gitmekte bulmaktadır. Unutulmamalıdır ki sağlıkta istihdam yetersizliğinin getirdiği problemler beraberinde sağlık hizmet sunumunu da olumsuz etkilemektedir. Bu noktada, nitelikli sağlık hizmetinin sürdürülmesi için istihdamın artırılmasına yönelik politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Her fırsatta ve her platformda dile getirdiğimiz düzenli aralıklarla her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerekliliğini buradan bir kez daha yineliyoruz" diye konuştu.

'BULMA VE TUTMA STRATEJİSİ GELİŞTİRİLMELİ'

Durmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın iş birliğiyle düzenlenen 'Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu'nda şiddet ve malpraktise bağlı tazminat sorununun giderilmesine dair yaptıkları açıklamaları anlamlı ve yerinde bulduklarını kaydetti. Durmuş, "Sağlıkta yetişmiş insan gücünü kaybetmemek ve nitelikli sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına 'bulma' ve 'tutma stratejisi' geliştirilmesini önermekteyiz. O nedenle, bu süreçten de dersler çıkararak sağlık sisteminin yükünü kaldıracak daha çok sağlık personelin istihdam edilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

'SABİT EK ÖDEMELER 2,5 KAT ARTTIRILMALI'

Tek başına istihdamın yeterli olmayacağını kaydeden Semih Durmuş, başta hekimler olmak üzere tüm çalışanların özellikle ücret noktasında sorunu olmaması gerektiğini söyledi. Durmuş, rapora ilişkin çözüm önerilerine yönelik şunları kaydetti:

" Türkiye'nin nüfus durumu ve hizmet potansiyeli dikkate alınarak sağlıkta insan gücü istihdamı artırılmalıdır. Sağlık emekçilerinin motivasyonlarının ve iş doyumlarının arttırılması ve istifa sayılarının azaltılması adına ekonomik özlük hakları ve sosyal hakları özel sektör ile rekabet edecek şekilde güçlendirilmelidir. Çalışanların artan iş yüklerinin azaltılması amacıyla mevcut işleyiş kapsamlı bir şekilde ele alınarak gerekli müdahaleler yapılmalıdır. Hekim iş gücünden verimli şekilde istifade edilebilmesi için makul ve kabul edilebilir ücret düzeyinin sağlanmasına ilişkin gerekli düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Sabit ek ödemeler 2,5 kat artırılmalı, merkezi bütçeden ödenerek hastane bütçesinden ödemeye son verilmelidir. Hekimlerin ve de diğer sağlık çalışanlarının maruz kaldığı mobbing olgusunun azaltılması için gerekli çözümler üretilmelidir. SABİM ve CİMER'e ait şikayetlerin mobbing amaçlı kullanılmasının önüne geçecek tedbirler alınmalı, yapılan şikayetler ön elemeden geçirilmeden ya da doğruluğu kesinleşmeden doğrudan sağlık çalışanlarına soruşturma açılarak işleme alınmamalıdır. Malpraktis davalarının getirdiği tazminat ödemelerine karşı tüm sağlık çalışanları tam koruma altına alınmalıdır."

'TIP FAKÜLTELERİNİN KONTENJANLARI ARTIRILMALI'

Kamuda çalışan hekimlerin mesai saatlerindeki hizmetlerinde etkililiği sağlamak kaydıyla mesai dışı çalışmalarıyla ilgili kısıtlamaların azaltılması veya kaldırılmasının düşünülmesi gerektiğini belirten Durmuş, "Sağlık hizmetine başvurudaki aşırılıklar kontrol altına alınmalı ve hekim hemşire gibi sağlık çalışanlarından insanüstü bir performans beklemek yerine verimliliğin esas alındığı çalışma standartları belirlenmelidir. İstihdam probleminin önüne geçebilmek adına tıp fakültelerinin kontenjanları arttırılmalıdır. Hemşire ve ebe eksikliğini gidermek adına bu alanda daha çok istihdam sağlanmalıdır. Tıbbi sekreterden uzman hekime kadar bütün sağlık meslek profesyonellerinin dengeli bir şekilde istihdamı sağlanmalı, gelişmiş ülkelerdeki sayılarla kıyaslanarak kısa, orta ve uzun vadeli bir istihdam politikası geliştirilmelidir. Konuya ilişkin yasal düzenlemeler gözden geçirilerek şiddet uygulayanlara daha etkin ve caydırıcı cezalar verilmelidir. Şiddet olaylarının sağlık kurumlarında izlenmesi, değerlendirilmesi, vakaya özgü çözüm önerileri getirilmesine yönelik olarak meslek profesyonelleri istihdamı sağlanmalı ve bu nitelikte meslek profesyonelleri yönetiminde daire başkanlığı düzeyinde idari bir yapı oluşturulmalıdır" diye konuştu. Sağlık sistemini yarınlara taşıyacak çözüm önerilerinin bir an önce hayata geçirilmesi arzusunda olduklarını kaydeden Semih Durmuş, mücadelelerini sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti. Durmuş, tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nda alacakları haberlerle yüzlerinin gülmesini temenni ettiklerini kaydetti.