Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum - Son Dakika

Fahiş şekilde zamlanan ev fiyatlarıyla ilgili tartışmalar gündemdeki sıcaklığını korurken, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat konu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Fırat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ev fiyatları ve kiralar!!! Niye bu kadar yüksek? Yanıtlarınızı bekliyorum" şeklinde ifadelere yer verdi.

ŞAHAN Tİ'YE ALDI: BEN DE ÇOK ŞAŞIRDIM

Komedyen Şahan Gökbakar ise Fırat'ın bu paylaşımını alıntılayarak, "Ben de çok şaşırdım gerçekten... Şaşkınım şu an! Neden bu kadar yüksek hakikatten? Yanıtları bekliyorum, ama nolur saçma sapan ekonomi berbat, Araplar ev alıyor, enflasyon yüzde 140 falan diye deli saçması şeyler yazmayın arkadaşlar! Neden yüksek ya deliriceeem?!? Ayılmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.