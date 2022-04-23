Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum - Son Dakika
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Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum

23.04.2022 14:01
Şahan Gökbakar'dan, "Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?" diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum

Komedyen Şahan Gökbakar, gazeteci Hande Fırat'ın ev fiyatlarındaki artış hakkındaki şaşkınlığına kendi üslubuyla yanıt verdi. "Ayılmanızı bekliyorum" diyen Gökbakar, ekonominin durumuna gönderme yaptı.

Fahiş şekilde zamlanan ev fiyatlarıyla ilgili tartışmalar gündemdeki sıcaklığını korurken, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat konu hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Şahan Gökbakar'dan, 'Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?' diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum

Fırat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ev fiyatları ve kiralar!!! Niye bu kadar yüksek? Yanıtlarınızı bekliyorum" şeklinde ifadelere yer verdi.

ŞAHAN Tİ'YE ALDI: BEN DE ÇOK ŞAŞIRDIM

Komedyen Şahan Gökbakar ise Fırat'ın bu paylaşımını alıntılayarak, "Ben de çok şaşırdım gerçekten... Şaşkınım şu an! Neden bu kadar yüksek hakikatten? Yanıtları bekliyorum, ama nolur saçma sapan ekonomi berbat, Araplar ev alıyor, enflasyon yüzde 140 falan diye deli saçması şeyler yazmayın arkadaşlar! Neden yüksek ya deliriceeem?!? Ayılmanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel Şahan Gökbakar'dan, 'Ev fiyatları neden bu kadar yüksek?' diyen Hande Fırat'a: Ayılmanızı bekliyorum - Son Dakika


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