590 yıllık medreseyi 150 bin ila 1 milyon lira arasında kiraya çıkarttı - Son Dakika
Üye Girişi

590 yıllık medreseyi 150 bin ila 1 milyon lira arasında kiraya çıkarttı

07.10.2022 13:39

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde esnaf Mustafa Kemal Tatar, sahibi olduğu 590 yıllık Hatuniye Medresesi'ni kiralamak için ilan astı. Kira bedelini 150 bin ila 1 milyon lira arasında esnek tutan esnaf, "Benim için iyi birisi olması, kurumsal olması önemli." ifadesini kullandı.

Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki 590 yıllık Hatuniye Medresesi'nin dış cephesine medresenin sahibi Mustafa Kemal Tatar, 'Sahibinden Kiralık' ilanı astı. 500 metrekare alan ve 14 bölümden oluşan tarihi yapı, 4 yılın ardından 2'nci kez kiraya çıkarıldı.

"BAYBURT'TAN ÖZEL USTALAR GETİRDİK"

Medresenin sahibi Mustafa Kemal Tatar, rahmetli babası Hacı Mustafa Tatar'ın Hatuniye Medresesi için çok fazla emek ve sermaye harcadığını söyleyerek, "1980 yılında bu medresenin kenarında inşaat demiri satıyorduk. O yıllarda medrese; virane ve yıkık bir haldeydi. Babam medreseyi bu vaziyette görünce satın aldı. O dönem buranın 170 mirasçısı vardı. Biz de 1980 yılında 170 mirasçıdan bu medreseyi satın aldık. O, tarihten beri sahibi konumundayız. Her yeri, delik deşik haldeydi. Dışarıda kapı ve duvarları yoktu. Medresede çay ocağı, kunduracılar ve bakkal vardı. Rahmetli babam, hepsini çıkardı, emek verdi. Bayburt'tan özel ustalar getirdik. Planına, projesine uygun şekilde yeniden eski haline döndürdük" dedi.

590 yıllık medreseyi kiraya çıkarttı! Kiracıda aradığı bir özellik var

"KİRA BEDELİNİ ESNEK TUTUYORUM"

Tarihi medresenin restore edilmesinin 10 yıl sürdüğünü belirten Tatar, "1993 yılına kadar babam sürekli restosrasyon için para harcadı. Tamamen öz sermayemiz ile bu işi üstlendik. Her hafta da medreseye gidip, bakıyorum. Bir eksiği olup, olmadığını yerinde gözlemliyorum. Kurumsal bir kiracı olursa; kiraya vereceğim. Kira bedelini esnek tutuyorum. Benim için iyi birisi olması, kurumsal olması önemli. 150 bin liraya da 1 milyon liraya da kiraya verebilirim. Fakat iyi birisi olsun" diye konuştu.

590 yıllık medreseyi kiraya çıkarttı! Kiracıda aradığı bir özellik var

HATUNİYE MEDRESESİ

Hatuniye Medresesi, Dulkadiroğulları'ndan Nasıreddin Mehmed tarafından 1432 yılında yaptırıldı. Tarihi yapı, tek katlı, açık avlulu ve 2 eyvanlı olarak tasarlandı. Güneybatı cephesinin ortasındaki taç kapısının köşelerinde, lotus yapraklı başlıklara sahip sütunceler bulunuyor. Tarihi medrese, klasik Selçuklu geleneğine uygun olarak inşa edildi. 2 eyvana sahip medresenin, giriş eyvanının karşısında dik tonozlu ana eyvan, bunun iki tarafında ise kubbeli birer dershane yer alıyor.

590 yıllık medreseyi kiraya çıkarttı! Kiracıda aradığı bir özellik var
YORUMLAR
500
GAZİMAĞUSA - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının yıl dönümünde AA'ya konuştu GAZİMAĞUSA - KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Maraş açılımının yıl dönümünde AA'ya konuştu ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Ekim 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 7 Ekim 2022
Kaynak: DHA

Sahibinden, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 590 yıllık medreseyi 150 bin ila 1 milyon lira arasında kiraya çıkarttı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:26 İngiliz futbolseverlerden ilginç hamle! Haaland'ın yasaklanmasını istediler
15:23 Hükümetten vatandaşa müjde: KYK borç faizleri ve pandemi döneminde alınan cezalar siliniyor
15:09 Turizm işletmecisi sıkıntısını anlatırken mikrofonu açık unuttular! Belediye Başkanı ile Özhaseki arasında "He de geç gitsin" sözleri
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alevi vatandaşlarımız için önemli sözler: Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak
14:55 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor
14:33 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldürmüştü! İstinaf cezasını onadı
14:29 Geçtiğimiz hafta termometrelerin 45 dereceyi gösterdiği Antalya'da bugün kar yağdı
14:30 Çene ve dudak dolgusu yaptıran oyuncu Bensu Soral'ın yeni görüntüsüne takipçilerinden eleştiri geldi
14:13 Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'de yola kulübün efsane ismi Andy Dawson ile devam edilecek
14:05 AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti: Enflasyon farkları ilave edilerek beklentinin üzerinde bir rakam çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 15:58:42. #1.11#
SON DAKİKA: 590 yıllık medreseyi 150 bin ila 1 milyon lira arasında kiraya çıkarttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement