Sahilde Sabah Sporu!

Plaj giyimi tasarımcısı Kimberley Garner, dün Miami sahillerinde görüntülendi.

Plaj giyimi tasarımcısı Kimberley Garner, dün Miami sahillerinde görüntülendi.



Sosyetik güzel, sahilde bir an bile boş durmadı ve meraklı gözlere aldırmadan sabah sporu yaptı.



İngiliz reality şov yıldızı ve bikini tasarımcısı Garner, gri spor model bir bikini üstü ve bordo bikini altı giymişti.



Güneşten korunmak için siyah bir de kasket takan güzel, havlusunu serip plajda uzun uzun egzersiz yaptı.



Cesur bikini tasarımlarıyla tanınan sosyetik güzel Kimberley Garner, Miami'de Noel tatilinin tadını çıkarıyor.



28 yaşındaki sarışın güzel, plaj keyfi yaparken düzgün fiziğini de gözler önüne serdi.



Kendi tasarladığı koyu kırmızı bir bikini takımı tercih eden Garner, sahile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.



Akşamüzeri hem güneş hem deniz keyfi yapan Kimberley, İngiltere'nin çok izlenen reality şovlarından biri olan Made In Chelsea sayesinde üne kavuşmuştu.



Garner, 2012 yılında televizyon programıyla gelen şöhreti gayet iyi kullanıp kendi markasını çıkardı.



1990 doğumlu sosyetik güzelin Instagram'da 130 bin takipçisi bulunuyor.



Londra doğumlu İngiliz tasarımcı, aynı zamanda aile mesleği olan gayrimenkul alım-satımı ile de ilgileniyor.



İşini şansa bırakmayan güzelin tasarımları 100-200 sterlin (650-1200 TL) arası fiyatlara satılıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar Kılıçdaroğlu'na Ateş Püskürdü: Genel Başkanım Arkamda Durmadı

Ünlü Şarkıcı Pınar Aylin, Bacağını Kırdı

Binali Yıldırım'ın İstifa Açıklaması Sonrası Meclis Başkanlığı İçin Kulislerde Öne Çıkan 6 İsim

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Satışı Geçiş Ücretine Takıldı