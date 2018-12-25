Sahile Vuran Hamsi Sürüsünü Martılar ve Karabataklar İşte Böyle Avladı
1 saat önce
Karadeniz'de sahile vuran hamsi sürüsünü martıların ve karabatakların avlaması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Karadeniz
'de sahile vuran hamsi sürüsünü martıların ve karabatakların avlaması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Giresun
'un Görele
ilçesi Çavuşlu
Beldesi'nde sahile vuran hamsi sürüsünü avlamak için martıların ve karabatakların mücadelesi ilgi çekici görüntüler oluşturdu. Bu anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Adeta çığlık çığlığa sahildeki hamsi sürüsünü avlamak isteyen martı ve karabatakları izleyen vatandaşlar bir doğa olayına şahitlik ederken, martılar ve karabataklar hamsi sürüsü için adeta birbirleri ile yarıştı. - GİRESUN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:41 Kaynak: İHA
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