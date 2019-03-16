Son Dakika Haberleri: Şahin Elmatepe Sakinlerine Müjdeler Verdi

Şahin Elmatepe Sakinlerine Müjdeler Verdi

40 dakika önce

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Elmatepe Mahallesi sakinleri ile buluştu.

Şahin Elmatepe Sakinlerine Müjdeler Verdi, System.String[]
AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Elmatepe Mahallesi sakinleri ile buluştu. Elmatepe sakinleri, Şahin'i büyük coşku ile karşılayarak sevgi çemberine aldılar.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, belediye meclis üyesi adayları ve partililer ile birlikte Elmatepe Mahallesi sakinleri ile buluşarak vatandaşlara projelerini anlattı. Tüm işyerlerini ve evleri tek tek gezen Şahin vatandaşlara projeleri içeren katalogları dağıttı. AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır'ın selamlama konuşmasının ardından söz alan Şahin, Elmatepe'nin ihtiyacı olan Sağlık Ocağını mutlaka yapacaklarını belirtt. Şahin, mahalle için en önemli projelerin başında istihdam projesinin geldiğini söyledi ve tekstil atölyelerinden birini Elmatepe'ye yapacaklarını, hemen yanına da kreşi yapılacağını bildirdi. Elmatepe için en önemli projelerden birinin de Endüstri Meslek Lisesi'nin taşınması projesinin olduğunu söyleyen Şahin, lisenin Kamyon Garajına taşınacağını ancak kamyoncuları da mağdur etmeden bu projenin hayata geçirileceğini söyledi. Ereğli halkının kendisini belediye başkanı yapması halinde ilçenin kısa sürede ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda iyi yerlere geleceğini belirtti. Kendisinin projelerinin arkasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasının bulunduğunu da belirten Şahin, 19 Mart Salı günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinge tüm Elmatepe halkını davet etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:00 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Fatih Çakır, AK Parti, Güncel
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