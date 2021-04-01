Şahinbey Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

01.04.2021 17:23
Şahinbey Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Şahinbey Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, korona virüsü tedbirleri kapsamında, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, korona virüsü tedbirleri kapsamında, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Nisan ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 29 maddenin 13'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 10'u Plan Bütçe Komisyonuna, 2'si teklif karar olarak gündeme alınıp bir sonraki mecliste görüşülmesine karar verildi. Gündem dışı bir madde ise oy birliği ile kabul edilerek İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi. 4 madde de ise seçim kararları alınarak 3'ü gizli oylama ile 1 açık oylama ile seçimler yapıldı.

Mecliste seçim

Şahinbey Belediye Meclis Başkanlık Divanında ve Encümen Üyeliği görevlerinde görev süresi dolan üyelerin yerlerine yeni üye seçimi yapılırken, görev süresi dolan komisyon üyeleri yerine de yeni üye seçimi yapıldı.

Meclis Başkan Vekilliğine Cuma Güzel, Hüseyin Kılıç, Divan Katipliği Asil Üyeliğine Ayşe Nur Mirkelam, Halil Karakuş, Divan Katipliği Yedek Üyeliğine Hilmi Öztürk, Ali Koçaslan, Encümen Üyeliğine ise Şükran Yılmaz, Ahmet İnal ve Mustafa Kaplan seçildi. İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyeliğine Cuma Güzel, Mehmet Yaşar Göktürk, Fettullah Genç, Mehmet Cevat Ensari, Mahmut Öztürk, Plan Bütçe Komisyon Üyeliğine Sait Şahin, Halil Uğur, Müslüm Yüksel, Gamze Gül Günsoy, Mahmut Demirel, Taife Komisyonu Üyeliğine Aslettin Yıldız, Muzaffer Çolak, Abdullah Bedirhanoğlu, Ali Bayram Özkardemli, Hasan Şencan, Eğitim ve Gençlik Spor Komisyonu Üyeliğine Salih Bük, Hüseyin Deveci, Nebi Kaplan, Bedia Darıcılar, Uğur Kalkan, Çevre ve Temizlik Komisyonu Üyeliğine Mehmet Akıncıoğlu, Murat Kemal Titiz, İbrahim Ceylan, Alpaslan Yıldırım, Yılmaz Kireç, Dış İlişkiler Komisyonu Üyeliğine Bekir Aslan, Hamit Kiraz, Mustafa Kemal Töremişoğlu, Memik Since, Yılmaz Kireç, Kırsal Kalkınma Komisyonu üyeliğine Hanifi Kızılbağ, Özkan Alpaslan, Şıh Mehmet Öztürk, Halil Beyazay ve Hasan Şencan seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Nisan ayı 2. oturum toplantısını 06 Nisan 2021 Salı günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
Şahinbey Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şahinbey Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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