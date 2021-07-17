Üye Girişi
Şahinbey Belediyesi'nden bir sosyal tesis daha - Son Dakika

Şahinbey Belediyesi'nden bir sosyal tesis daha

17.07.2021 17:17

Şahinbey Belediyesi'nden bir sosyal tesis daha Şahinbey Belediyesi tarafından Abdülhamit Han Mahallesi'ne yaptırılan Abdülhamid Han Sosyal Tesisi Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve protokol üyelerinin katılımıyla vatandaşların hizmetine açıldı.

Şahinbey Belediyesi'nden bir sosyal tesis daha

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından Abdülhamit Han Mahallesi'ne yaptırılan Abdülhamid Han Sosyal Tesisi Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve protokol üyelerinin katılımıyla vatandaşların hizmetine açıldı.

Şahinbey İlçesi'ndeki mahallelere sosyal tesis yaparak, her yaş grubunun faydalanabileceği alanlar oluşturan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bu tesislere bir yenisini daha ekledi. Şahinbey Belediyesi tarafından Abdülhamit Han Mahallesi'ne yaptırılan Abdülhamid Han Sosyal Tesisi yapılan törenle vatandaşların hizmetine açıldı. Yapılan tesiste taziye evi, derslikler, toplantı salonu, mutfak ve lavabo bulunuyor.

"Göreve geldiğimizde 1 tane taziye evi yoktu"

Göreve geldiklerinde Şahinbey İlçesinde 1 tane dahi taziye evinin olmadığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiklerinden sonra taziye evi sayısını 280'in üzerine çıkarttıklarını ve sosyal tesis sayısını da 198'e yükselttiklerini ifade ederek, "Şahinbey hızla büyüyor, gelişiyor. 683 bin kişiyle aldığımız Şahinbey İlçemizin nüfusu şuanda 1 milyon 260 bin kişi yani 550 bin kişiden fazla nüfus artışımız oldu. Bizde ekibimizle beraber Şahinbey İlçemiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yeni mahalleler kuruyoruz. Şuana kadar herhalde kurduğumuz mahalle sayısı 12'yi geçti. Abdülhamit Han Mahallemiz de bu yeni kurduğumuz mahalleler arasında yer alıyor. 0 ile başlayan mahalle nüfusu şuanda 9 binleri geçti. Yakında 10 binleri aşacak ve hızla da gelişiyor. Az sonra açılışını gerçekleştireceğimiz tesis, 198'inci tesisimiz olmuş. Biz göreve geldiğimizde Şahinbey İlçesinde 1 tane taziye evi yoktu. Şuanda 280'in üzerinde taziye evimiz var. Elhamdülillah her mahallemizde sosyal tesisimiz var. Demek ki çalışınca oluyor. Olmaz diye bir şey yok. Şuana kadar yaptığımız park sayısı 630'u geçti. Dile kolay 630 park. Bunun kamulaştırması, projelendirmesi, ihalesi, bakımı, onarımı ve takibi var, bu kolay bir şey değil. Yeter ki sizler arkamızda durun, yeter ki sizlerin duası bizimle olsun. Şahinbey İlçemiz zor bir yer. Kozmopolit ve demografik yapısı çok karışık. Ama buna rağmen çalıştığımız zaman eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, kentsel dönüşümde, park yapımında, sosyal belediyecilik gibi her alanda başarıyı sağlayabiliyoruz. Abdülhamit Han Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

"Emeği geçenlere teşekkür ederim"

Yapılan sosyal tesiste emeği geçenlere teşekkür eden ve tesisin hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, "Şahinbey Belediyemiz yapmış olduğu altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra Abdülhamit Han Mahallesine sosyal ve kültürel anlamda hizmet verecek bir tesis kazandırıyor. Açtığımız tesis bir tür taziye evi gibi ancak taziye evi özelliğinin yanı sıra bir eğitim merkezi olarak da değerlendirilebilir. Bu tesis, başta kadınlarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hizmet edecek. Ben bu tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Tesisimizin Abdülhamit Han Mahallesi ve Şahinbey İlçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi'nden bir sosyal tesis daha
Şahinbey Belediyesi'nden bir sosyal tesis daha
Şahinbey Belediyesi'nden bir sosyal tesis daha
Şahinbey Belediyesi'nden bir sosyal tesis daha
Şahinbey Belediyesi'nden bir sosyal tesis daha
Şahinbey Belediyesi'nden bir sosyal tesis daha

Abdülhamit han mahallesi, Şahinbey Belediyesi, Abdülhamid Han, Şahinbey, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şahinbey Belediyesi'nden bir sosyal tesis daha - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı 18:34 Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli ateş püskürdü: Sinirim kişisel değil 18:23 Bikinili fotoğrafına gelen yorumlara sinirlenen Serel Yereli ateş püskürdü: Sinirim kişisel değil 17:42 "Yazıyor yazıyor" sesleri mazide kaldı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk yaşamını yitirdi
Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü 17:38 Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü Ümitcan Uygun'un tahliyesi tepkilere neden olmuştu, başsavcılıktan açıklama geldi: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez 17:25 Ümitcan Uygun'un tahliyesi tepkilere neden olmuştu, başsavcılıktan açıklama geldi: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu 17:10 Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu
Büyükşen cinayetinin sırları çözüldü! Failin, çiftin çocukları olmadığı ortaya çıktı 16:18 Büyükşen cinayetinin sırları çözüldü! Failin, çiftin çocukları olmadığı ortaya çıktı Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin 16:02 Bilim Kurulu önerdi, gözler Kabine'ye çevrildi: Aşı yaptırmayan maç, konser ve AVM gibi kalabalık ortamlara girmesin

Son Dakika Haberleri
18:33 Polis ekiplerinin baskınıyla ortaya çıktı! Büyükşen cinayetinde dikkat çeken maske detayı
18:28 Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i
18:16 Esed rejiminin sivillere yönelik zulmü dinmiyor! Saldırılarda 4 sivil öldü, 4 sivil yaralandı
18:13 Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı
18:09 Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'den taraftara sert çıkış! Vedat Muriqi'yi eleştiren taraftara tehditler savurdu
17:42 "Yazıyor yazıyor" sesleri mazide kaldı! Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk yaşamını yitirdi
17:38 Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek
17:25 Ümitcan Uygun'un tahliyesi tepkilere neden olmuştu, başsavcılıktan açıklama geldi: Tutukluluk süresi 6 ayı geçemez
17:18 Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı
16:52 Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı
Newcastle United, İrfan Can Kahveci için harekete geçmeye hazırlanıyor Newcastle United, İrfan Can Kahveci için harekete geçmeye hazırlanıyor         
18:42
Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i Son kararı verdi! İşte Fatih Terim'in PSV maçında görmek istediği muhtemel 11'i         
18:29
Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı Tüm servetini bağışlayıp, kirasını ödeyemez hale geldi! Cansız bedeniyle karşılaşan komşuları derin üzüntü yaşadı         
18:13
Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek Son Dakika: Rize'de sele maruz kalan alanlar afet bölgesi ilan edilecek         
17:39
Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü Öfkeli kadın, eşini sokak ortasında darbeden genci tekme tokat dövdü         
17:30
Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı Beşiktaş mutlu sona kavuştu! Valentin Rosier transferi için Sporting Lizbon'la anlaşma sağlandı         
17:19
Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı Yıllarca herkesten saklamış! Hande Yener annesinden bile sakladığı sırrını ilk kez açıkladı         
16:52
Sel yıktı geçti, kutlamalar iptal edildi! Almanya'dan sonra Belçika'da da milli yas ilan edildi Sel yıktı geçti, kutlamalar iptal edildi! Almanya'dan sonra Belçika'da da milli yas ilan edildi         
16:14
Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı         
15:41
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı         
13:48
Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı Ünlü aktör evlilik kararını ilk kez anlattı! Sürpriz evliliğin perde arkasında uçan sincap çıktı         
13:39
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı Olaylı aşkın başrolü konuştu! Mohammed Alsaloussi'nin açıklamaları magazin gündemini salladı         
12:30
Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın Anket sonuçları çıktı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat gecikmedi: Kanal İstanbul'u halka çok iyi anlatın         
12:24
'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu 'Ağrı'nın gözdesi' kurban pazarının da gözdesi oldu! 1 ton 200 kiloluk tosun rekor fiyata alıcı buldu         
11:20
Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Boşanma tartışması yaşadık, beni darbetti         
19:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2021 18:53:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şahinbey Belediyesi'nden bir sosyal tesis daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement