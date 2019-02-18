Son Dakika Haberleri: Şahinbey'de Hentbol Rüzgarı

Şahinbey'de Hentbol Rüzgarı

27 dakika önce

Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve birlikte organize ettiği Hentbol müsabakaları Akkent Spor Köyü atletizm sahasında yapıldı.

Şahinbey'de Hentbol Rüzgarı, System.String[]
Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve birlikte organize ettiği Hentbol müsabakaları Akkent Spor Köyü atletizm sahasında yapıldı.

Şahinbey Belediyesinin Gazianteplilerin ve spor kulüplerinin hizmetine sunduğu 86 bin 500 metrekare alan üzerine kurulu Akkent Spor Köyü içerisindeki Akkent Spor Salonunda düzenlenen hentbol müsabakaları çekişmeli maçlara sahne oldu. Düzenlenen okullar arası Yıldızlar Hentbol müsabakalarına 12 erkek 20 bayan olmak üzere toplam 32 takımdan 384 sporcu katıldı. Yıldızlar Hentbol müsabakalarına takımlar dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

"Başkanımız önemli projelere imza atmıştır"

Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun gençlerin spor yapmalarını her zaman desteklediğini belirterek, "Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu, siz gençlerin daha geniş alanlarda spor yapabilmeleri için 86 bin 500 metrekare alan üzerine Akkent Spor köyünü kurdu. Sadece bunlarla da sınırlı kalmayarak, sosyal tesislerimizde spor salonları, parklarımızda ise yürüyüş alanlar ve spor aletleri yaptı. Başkanımız önemli projelere imza atmıştır. Bunlar başkanımızın spora ve gençliğe ne kadar çok önem verdiğini ortaya koyuyor. Bu müsabakada mücadele eden tüm takımları kutluyor başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren takımlara Şahinbey Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi. Sporculara ödüllerini Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç verdi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:19 Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Akkent, Şahinbey, Spor
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