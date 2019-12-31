Şahinbey'de yılbaşı denetimi - Son Dakika
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Şahinbey'de yılbaşı denetimi

8 saat önce

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşında da iş yerleri ve çeşitli işletmelerde denetimlerde bulundu.

Şahinbey'de yılbaşı denetimi, System.String[]

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşında da iş yerleri ve çeşitli işletmelerde denetimlerde bulundu.


Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların, yeni yıla huzurlu bir şekilde girmelerini sağlamak için denetimlerde bulundu. İş yerleri, lokantalar, kafeler gibi halkın sağlığını etkileyebilecek gıda üretimi yapan, tüm merkezlerde denetimlerini yoğunlaştıran zabıta ekipleri, iş yerlerinde özellikle temizlik, düzen, hijyen, gramaj ve etiket denetimlerine ağırlık verdi. 162 iş yerinde yapılan denetimler neticesinde; mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 iş yerine yasal işlem uygulanırken, 44 işletmeci ise görülen eksikliklerden dolayı ihtar edildi.


"Yılın her günü denetimlerimiz sürüyor"


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Zabıta ekiplerinin 7/24 esasına göre çalıştığını belirterek, "İş yerleri, restoran, kafelerde denetim yaparak halkımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. 365 gün zabıtalarımızın denetimleri devam ediyor. Denetimlerin amacı vatandaşlarımızın sağlığı, mutluluğu, huzuru, beslendiği gıdanın hijyenik ortamda hazırlanması ve vatandaşa sunulmasına dönük. 2019 yılının son günü ve yeni bir yıla başlıyoruz. Öncelikle 2020 yılının hem ülkemiz için, hem dünya için barış, mutluluk, huzur ve hayır getirmesini diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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