Şahinbey\'den YKS Başarısına Eğitim Desteği

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencilere eğitim desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YKS'de ilk bine giren öğrencilere 50 bin lira, ilk 5 bine girenlere 42 bin lira, ilk 10 bine girenlere 35 bin lira, ilk 20 bine girenlere 32 bin lira, ilk 30 bine girenlere 28 bin lira maddi destek veriliyor.

Ayrıca 30 binin üzerinde sıralama yapan ve eğitimine devam eden öğrencilere ise 25 bin lira eğitim desteği sağlanıyor.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu ifade etti.

Gençlerin her alanda yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Ana sınıfından başlayan ve üniversite hayatınızda devam eden eğitim destekleri veriyoruz. Her zaman öğrencilerimizin yanında olduk. Liselere Geçiş Sistemi 'nde (LGS) 500 tam puan alan öğrencilerimize 10 bin lira destek sağlayıp, Umre'ye gönderdik. Yine başarı oranlarına ve derecelerine göre öğrencilerimize destek oluyoruz. 29 bin üniversite öğrencimize eğitim desteğimiz devam ediyor. Verilen desteğimiz en düşük 25 bin en yüksek ise 50 bin lira destek sağlıyoruz."