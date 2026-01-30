Şahinbey'den YKS Başarısına Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şahinbey'den YKS Başarısına Eğitim Desteği

Şahinbey\'den YKS Başarısına Eğitim Desteği
30.01.2026 17:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, YKS'de dereceye giren öğrencilere maddi destek sağlıyor.

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencilere eğitim desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YKS'de ilk bine giren öğrencilere 50 bin lira, ilk 5 bine girenlere 42 bin lira, ilk 10 bine girenlere 35 bin lira, ilk 20 bine girenlere 32 bin lira, ilk 30 bine girenlere 28 bin lira maddi destek veriliyor.

Ayrıca 30 binin üzerinde sıralama yapan ve eğitimine devam eden öğrencilere ise 25 bin lira eğitim desteği sağlanıyor.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu ifade etti.

Gençlerin her alanda yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Ana sınıfından başlayan ve üniversite hayatınızda devam eden eğitim destekleri veriyoruz. Her zaman öğrencilerimizin yanında olduk. Liselere Geçiş Sistemi 'nde (LGS) 500 tam puan alan öğrencilerimize 10 bin lira destek sağlayıp, Umre'ye gönderdik. Yine başarı oranlarına ve derecelerine göre öğrencilerimize destek oluyoruz. 29 bin üniversite öğrencimize eğitim desteğimiz devam ediyor. Verilen desteğimiz en düşük 25 bin en yüksek ise 50 bin lira destek sağlıyoruz."

Kaynak: AA

Şahinbey Belediyesi, Yerel Haberler, Eğitim Desteği, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahinbey'den YKS Başarısına Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
17:05
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:32:16. #7.11#
SON DAKİKA: Şahinbey'den YKS Başarısına Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.