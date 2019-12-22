Şahinbeyliler raketlerini kurtuluş kupası için salladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şahinbeyliler raketlerini kurtuluş kupası için salladı - Son Dakika

Şahinbeyliler raketlerini kurtuluş kupası için salladı

6 saat önce

Şahinbey Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği, "Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası" bu yıl da kıyasıya müsabakalara ev sahipliği yaptı.

Şahinbeyliler raketlerini kurtuluş kupası için salladı, System.String[]

Şahinbey Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği, "Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası" bu yıl da kıyasıya müsabakalara ev sahipliği yaptı.


Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılı etkinlikleri kutlamaları çerçevesinde Şahinbey Belediyesi, Şahinbey İlçe Milli eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte 10'uncu Kurtuluş Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nı düzenledi. O günden bu yana geleneksel olarak düzenlenen turnuvaya bu yıl 492 sporcu katılarak kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalar verildi.


Turnuvamızı geleneksel hale getirdik


Turnuvaya katılan sporcuları tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında her yıl masa tenisi turnuvası düzenlediklerini belirterek, "Gazi şehrimizin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği destansı savunmanın ve düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü büyük bir sevinçle kutluyoruz. Bu sebeple, ilkini 2010 yılında düzenlediğimiz turnuvamızın 10'uncusunu düzenliyoruz. Turnuvamızı geleneksel hale getirdik. Amacımız çocuklara ve gençlere spor bilincini aşılamak, tüm takımları ve sporculara başarılar diliyorum. Bu vesileyle vatan savunması için canlarını feda eden şehitlerimizi minnetle anıyor, Gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu turnuvaya katılan sporcularla masa tenisi oynadı. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:06 Kaynak: İHA
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