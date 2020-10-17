Sahipsiz kedilere sıcak yuva - Son Dakika

Sahipsiz kedilere sıcak yuva

17.10.2020 09:53
Sahipsiz kedilere sıcak yuva, System.String[]

Nilüfer Belediyesi sahipsiz kedilere gönüllü olarak bakan ve besleyen vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni kedi evleri uygulamasını hayata geçiriyor.

Nilüfer Belediyesi sahipsiz kedilere gönüllü olarak bakan ve besleyen vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni kedi evleri uygulamasını hayata geçiriyor. Hayvansever vatandaşlar, belediyenin kendilerine teslim ettiği kedi evlerinin bakımını ve sorumluluğunu da üstlenecek.

Sokak hayvanları konusunda yıllardır gösterdiği hassasiyetle dikkat çeken Nilüfer Belediyesi, yine örnek bir çalışmaya imza atıyor. Kentteki sahipsiz kediler için oluşturulan kedi villaları ve kedi konaklarından sonra yeni kedi evleri projesi hayata geçiriliyor. Nilüfer Belediyesi, sokakta yaşayan sahipsiz kedilerin bakım ve beslenmesini gönüllü olarak yürüten hayvansever vatandaşlara destek olmak için kedi evleri yaptı. Hazırlanan kedi evleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan ve uygun görülen alanlara Nilüfer Belediyesi ekipleri tarafından montajlanacak. Bu kedi evlerinin bakım ve sorumluluğu da yine talepte bulunan vatandaşlara ait olacak.

Nilüfer'in hayvan dostu kent olduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Sahipsiz hayvanların korunmalarının sağlanması bizim sorumluluğumuz. Biz de bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Belediye olarak gereken çalışmaları yaptığımız gibi vatandaşlarımıza da bu konuda destek oluyoruz. Tıpkı bu ortak çalışmada olduğu gibi. Bu projemizle sokakta yaşayan bir çok kedinin daha iyi şartlara kavuşacağına inanıyorum. Bu çalışmalarımızda yanımızda olan bütün hayvan dostlarına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Sahipsiz kedilere sıcak yuva
Sahipsiz kedilere sıcak yuva

nilüfer belediyesi, Sokak Hayvanları, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahipsiz kedilere sıcak yuva - Son Dakika

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