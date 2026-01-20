Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu - Son Dakika
Yaşam

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu

Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu
20.01.2026 17:32
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın, komşusunun duruma müdahale etmesiyle kurtuldu. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken saldırıya uğrayan kadının yaralandığı öğrenildi.

Ankara'da 12 Ocak'ta Elmadağ ilçesinde meydana gelen olayda evine dönen kadın bir anda sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Çığlık sesleri üzerine durumun farkına varan komşu ise bahçesinin kapsını açarak kadının içeri girmesini sağladı ve köpekleri uzaklaştırdı.

ISIRIK İZLERİ VAR

Vücudunda ısırık izleri oluşan kadının hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kadın komşusunun müdahalesiyle kurtuldu - Son Dakika

17:29
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
17:02
İletişim Başkanı Duran’dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki
16:52
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp, Suriye tarafına geçtiler
16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
